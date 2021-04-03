أسامة منير عن أكثر الشكاوي العاطفية تكرارا: الرجالة بتتغير بعد الجواز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الإذاعي أسامة منير، مقدم برنامج «أنا والنجوم وهواك»، أن أكبر مشكلة تواجه الناس الآن في علاقاتهم العاطفية، هي تغير أحد طرفي العلاقة بعد الزواج، موضحا «في الخطوبة وقبل الجواز الراجل كان حاجة، وبعد الجواز حاجة تانية خالص»، موضحا أن أهمال الرجل لزوجته مشكلة كبيرة جدا، ويتلقي حول هذه المشكلة الكثير من المكالمات الهاتفية، إلى جانب مكالمات كثيرة أخرى، حول تعرض الزوجات للعنف والضرب من قبل أزواجهن.

وأضاف «منير»، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه تلقى تحذيرا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد حلقته الثانية من برنامجه «أنا والنجوم وهواك»، حيث استدعى قبل بداية الحلقة الثالثة، لمكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحين ذهب إلى هناك، تفاجىء به يقول له: «أنت مين بقى وطلعتلنا منين وإيه خلفياتك وأنت بتكلم الناس على أي أساس؟».

وأوضح الإذاعي، أنه حينها أخبره بأنه خريج كلية الأداب قسم الاجتماع، وعمل بالأبحاث الاجتماعية لفترة ومذيع إعلانات، «ودي شغلتي وده مجالي فمتقلقشي خالص».

وتابع: «قالي ساعتها أفرض حصل غلطة، فقولتله عندنا بدل بندوس عليه بيشيل آخر 15 ثانية»، لافتا إلى أنه وقتها لم يكن هناك ذلك البدل، وإنما هي كذبة اخترعها ليطمئن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأشار«منير»، إلى أنه يستطيع من أول كلمة في أي مداخلة هاتفية يتلقاها ببرنامجه أن يحدد المستوى الثقافي القادم منه صاحب تلك المكالمة، فيذهب له إلى هذا المستوى حتى يتحدث معه بنفس طريقته، فيصنع نوعا من الألفة معه ويبدأ في سرد حكايته له بكل تفاصيلها.