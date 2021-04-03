منها الزبادي والأرز.. 10 أطعمة تجعلك تشعر بالجوع بعد تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نحن نأكل للحصول على الكمية المطلوبة من الوقود للحفاظ على عمل أجسامنا، ولكن من المفارقات أن بعض الأطعمة لا تجعلنا نشعر بالشبع بل تجعلنا نشعر بالجوع ونشتهي المزيد، والشعور بالجوع المستمر ليس ممتعًا، فآلام الجوع، وهدر المعدة، وما إلى ذلك، يمكن أن يجعلك تشعر بالإحباط إلى حد ما، خاصة إذا كنت قد تناولت وجبة بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تشعر بالجوع طوال الوقت، فمن المحتمل أن تستسلم لهذا الشعور وتتناول الطعام بشكل مفرط، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وأهمها زيادة الوزن غير الصحية، وبعض الأمراض والعلل الأخرى، بما في ذلك السمنة والسكري وآلام المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا الإطار استعرض موقع boldsky قائمة ببعض الأطعمة التي قد تسبب شعورًا بالجوع عند تناولها، وهي كما يلي:

1. الزبادي

يمكن أن تحتوي معظم أنواع الزبادي المتوفرة في المتاجر على نسبة عالية من السكر، فيحتوي الزبادي على المزيد من المحليات الاصطناعية التي يمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم ولكنها تعطي القليل من الرضا، كذلك بسبب قوامه، لا يتطلب الزبادي المضغ، كما أن المضغ يساعد في زيادة عامل الامتلاء لدينا.

يمكن أن يساعد الزبادي اليوناني في الجوع بشكل أكبر من الزبادي العادي، فهو يحتوي على ضعف إلى ثلاثة أضعاف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي، مما يساعدنا أيضًا على الشعور بالرضا لفترة أطول.

2. الخبز الأبيض

يسمى خبز الدقيق الأبيض أحيانًا، وله قيمة غذائية قليلة، وهو مصنوع من الدقيق الأبيض والدهون التي تعطي المزيد من السعرات الحرارية ولكن أقل إشباعًا، لذلك ، بدلاً من الخبز الأبيض الكبير، تناول منتجات الحبوب الكاملة على الإفطار، والتي سوف تقدم لك أفضل بكثير.

3. الأرز الأبيض

يعمل الأرز الأبيض على زيادة نسبة السكر في الدم ثم خفضه، نتيجة لذلك، ستشعر بالجوع مرة أخرى، بدلًا من الأرز الأبيض، اختر الأرز البسمتي أو الأرز البني لأنهما لن يتفاعلوا بالطريقة التي يتفاعل بها الأرز الأبيض، وتجنب الإفراط في طهي الأرز الأبيض.

4. المعكرونة

بسبب نقص الألياف في المعكرونة البيضاء، حتى بعد تناولها، يمكن أن تشعر بالجوع، والتي تعد مصدرًا مركّزًا للكربوهيدرات، حيث ترفع نسبة السكر في الدم.

5. بياض البيض

يعتبر بياض البيض مفيدًا حقًا لصحتك، لكن تناوله لن يجعلك تشعر بالشبع ويمكن أن يجعلك تشعر بالجوع لأن صفار البيض هو جزء البروتين في البيض، مما يساعدك على الشبع (الأحماض الأمينية)

6. عصير الفاكهة

عصير الفاكهة جيد ولكن ليس بنفس جودة الفاكهة نفسها بسبب نقص الألياف، فبدون المغذيات الضرورية يمكن للعصير أن يرفع نسبة السكر في الدم ويخفضه، وتصبح جائعًا مرة أخرى في أي وقت من الأوقات.

7. الصودا

كلما زادت كمية الصودا لديك، زادت السعرات الحرارية التي تحصل عليها، ويتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الصودا، عند تناولها، في المعدة، حيث تتسبب المستقبلات الكيميائية التي تكشف عن ثاني أكسيد الكربون في إفراز الخلايا الموجودة أعلى المعدة للهرمون، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع، وتمنعك الصودا من الشعور بالشبع، والصودا الممزوجة بالسكر تجعلك تتوق إلى المزيد من الحلاوة، وهو أمر ضار بالصحة بالتأكيد.

8. الحبوب

ليس كل الحبوب، ولكن الأنواع التي تحتوي على مواد تحلية صناعية يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم وتجعلك أكثر جوعًا، فيقول الخبراء إن هذا قد يكون بسبب المذاق الحلو بدون السعرات الحرارية؛ سوف يتوق جسمك إلى السعرات الحرارية، مما يجعلك أكثر جوعًا.

9. البطاطس المقلية

قلي البطاطس بالزيت والملح يجعلها بلا قيمة، استخدم نفس البطاطس للخبز أو السلق، وسوف تكسب الكثير، إذا كنت تفتقد حقًا رقائق البطاطس، فاستخدم البطاطا الحلوة، وسوف تحدث فرقا كبيرا.

10.شوكولاتة الحليب

في حين أن الشوكولاتة الداكنة صحية، إلا أن شوكولاتة الحليب يمكن أن تخلق اختلالًا في مستوى السكر في الدم، مما يتسبب في زيادة آلام الجوع.