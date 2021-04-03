كيف يمنحك فنجان القهوة مزيدا من الاستيقاظ والنشاط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

القهوة من المشروبات الساخنة المُفضلة لدى الكثير من الأفراد، ولكن هل تساءلت يوما لماذا تجعلك مستيقظا بعد تناوله أكثر من مشروب الشاي؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "indianapublicmedia".

بعد فترة وجيزة من تناول فنجان من القهوة، يتم امتصاص الكافيين الموجود به في الأمعاء والدم، ويحدث هذا الامتصاص في أقل من ساعة، عادة في غضون ثلاثين دقيقة.

وبمجرد امتصاصه، يتم توزيعه بسرعة في جميع سوائل الجسم، ثم يعالج بواسطة الكبد ويخرج في النهاية في البول.

وبعد ثلاث ساعات من تناول فنجان القهوة، سيكون مستوى الكافيين في الدم نصف ما كان عليه في ذروته، وبعد ست ساعات، ستكون قد تخلصت من معظم الكافيين من نظامك.

وبمجرد توزيع الكافيين في جميع أنحاء الجسم، فإنه يحفز أعصابك ويؤدي إلى إفراز الأدرينالين، ويعد الأدرينالين هو الناقل العصبي الرئيسي الذي يغير مستويات الطاقة واليقظة لديك.

ويزيد الأدرينالين من معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى ضخ المزيد من الدم في الدقيقة، وينقل هذا الدم الأكسجين الإضافي إلى عقلك، مما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة، كما يحفز الكافيين أيضًا بشكل مباشر الحبل الشوكي وقشرة الدماغ، مما يعزز مشاعر اليقظة هذه.