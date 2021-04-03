3 أسئلة مهمة في مقابلتك الأولى مع العريس.. «عشان تعرفي هو راجل ولا ذكر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، ومؤلف كتاب «ذكر شرقي منقرض»، أن هناك بعض السمات والعلامات، التي من الممكن أن تستخدمها المرأة لتحديد ما إذا كان الرجل الذي تتعامل معه مجرد «ذكر» لا يتحمل مسؤولية أم رجل بمعنى الكلمة، موضحا أن من أهم صفات الذكر، هو التسلط وفرض الرأي.

وأضاف «طه»، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه حين تأتي إليه أي امرأة وتخبره بأن هناك رجلا متقدما للزوج منها وتريد أن تعرف إذا كان رجلا بالفعل، أم مجرد «ذكر»، يطلب منها أن توجه له مجموعة من الأسئلة.

وتابع استشاري الطب النفسي: «بطلب منها تسأله أول حاجة عن رأيه في لبسها»، لأن الذكر الذي يتحدث عنه في كتابه والمعرض للانقراض، أول ما سيجلس مع هذه الفتاة، سيقول لها إن ملابسها جميلة وهي كذلك جميلة، لكن هناك بعض الملاحظات على هذه الملابس، موضحا أن هذا معناه أن لديه الرغبة والاستعداد ليعيد تشكيل هذه المرأة بما يلائم المتواجد بعقله.

ونبه أنه يجب أن ترى المرأة حينها، «هيقبلك زي ما أنتي، ولا هيحب يغير»، مشيرا إلى أن ثاني سؤال يطلب من المرأة أن تقوله للشخص الذي يريد الارتباط بها، «إيه رأيك في شغلي، يعني تحب اشتغل ولا مشتغليشي».

وتابع: «بخليها تسأله كمان عن رأيه في علاقاتها، يعني تسأليه عن شغلك ولبسك وعلاقاتك، 3 حاجات دول مهم جدا تشوفي اللي جاي يتقدملك هيقبلك ويقبل الحاجات دي زي ما هي موجودة دلوقتي، ولا عايز يغير فيهم».

وطالب الرجل أنه حين يرغب في الارتباط بشخص ما عليه أن يتقبله كما هو، وليس بداخله رغبة في تغييره، بمعنى «لو رايح ارتبط بواحدة مقاس رجلها 37، يقبلها وهي 37، يا مقبلهاش، إنما أقبلها وهي 37 وأنا عايز أغيرها وأخلي رجلها 39، ده مينفعشي».