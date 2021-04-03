بطلة الجمهورية لرفع الأثقال من ذوي الاحتياجات الخاصة تتهم 3 شباب بالتعدي عليها وزوجها وشقيقها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو مقتضب لا يتعدى بضع دقائق، اتهمت رشا فتح الله عيسى، بطلة الجمهورية في رفع الأثقال لمتحدي الإعاقة، 3 شباب عليها بالتعدي عليها وعلى زوجها وشقيقها، الذين اعتدوا عليه حتى سقط أرضًا حسب حديثها، وذلك بقرية ميت جابر ببلبيس، بالشرقية.

وأوضحت بطلة الجمهورية في رفع الأثقال لمتحدي الإعاقة، بمقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتهمين اعتدوا على زوجها وشقيقها بسبب نشوب خلاف بينهم بشارع محطة ميت جابر، ما دفعهم لضربها، كما دفعوها من على «التروسيكل» الذي كانت تجلس عليه.

وظلت رشا فتح الله عيسى، تصرخ خلال المقطع المتداول، والذي يتحفظ «هن» على نشره، موضحة إن الأمر أصبح معتادا، مستنجدة بالمسؤولين لحمايتها هي وأسرتها.

وأوضحت بطلة الجمهورية في رفع الأثقال لمتحدي الإعاقة، أن زوجها حرر محضرا بالواقعة رقمه 8269 جُنح بلبيس لسنة 2021، إلا أن المتهمين لم يتم ضبطهم حتى الآن.

من هي رشا فتح الله عيسى؟

هي بطلة مصر لرفع الأثقال من متحدى الإعاقة، حيث تعانى إعاقة جسدية، وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منح اللاعبة، في فبراير الماضي تروسيكل لمساعدتها في الحركة والتنقل، وذلك تقديراً لتفوقها الرياضي رغم الإعاقة.

وخلال التكريم، أشاد المحافظ بها، مؤكدًا تقديره لها كونها نموذج مثابر، مشددا على أن المحافظة بالفعل تحاول تلبية كافة احتياجات ذوي القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في المجتمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم وتلبية كافة احتياجاتهم.