7 تفاصيل بسيطة في مظهرك يمكن أن تكشف كل شيء عنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يقول العلماء إننا نشكل الانطباع الأول عن شخص ما ونقرر ما إذا كان جديراً بالثقة أم لا في أول ثانية من اللقاء.

خلال هذا الوقت نقدّر مكانة الشخص الاجتماعية، ومستوى ذكائه، ومدى نجاحه، وحتى عندما لا ينطق الشخص بكلمة واحدة، فإن مظهره يكشف الكثير عن صفاته الشخصية.

لذا نذكر أهم التفاصيل البسيطة في مظهرك التي يمكنها أن تكشف كل شيء عنك، وفق ما أوضحه موقع"brightside".

1- سرة البطن لها علاقة بالنجاح في عالم الرياضة:

قد ترتبط سُرتك بمدى نجاحك في مجال الرياضة، فكلما ارتفعت السرة إلى الأعلى زادت سرعة الجري، وفي المقابل، يمكن لصاحب سرة البطن المنخفضة أن يصبح سباحاً ماهراً.

2- قد يصبح احمرار الوجه مفيد:

ينزعج الأشخاص الذين تحمرّ وجوههم خجلاً بسهولة، ويكرهون هذه الصفة في أنفسهم، ومع ذلك، فإن ميزة الاحمرار لا تنقل إلا المشاعر الإيجابية لمن حول الشخص.

أولاً، من المستحيل تزييف الاحمرار، وهذا يدل للآخرين على أنك إنسان صادق، وثانياً، يزيد هذا التورّد من جاذبيتك في عيون الآخرين.

3- عشق الحلويات يخبرنا الكثير عن شخصيتك:

كونك من محبي الأطعمة الحلوة ليس أمراً سيئاً كما يبدو، بالطبع قد تتأثر أسنانك وشكل جسمك، لكن الأشخاص من حولك سيحبونك أكثر، والسر هنا هو أن البعض يعتقد أن أولئك الذين يحبون الأطعمة الحلوى لطيفون وودودون ومخلصون.

4- الأحذية تكشف الحالة العاطفية لأصحابها:

الأحذية يمكن أن تكشف الكثير عن شخصية المرء، أكثر حتى من سيرته الذاتية، الأشخاص الذين يميلون إلى القلق يحبون الأحذية الضيقة.

وعادة ما تكون أحذيتهم جديدة وتبدو مثالية، حتى لو كان الطقس سيئاً، فهم يقلقون بشأن مظهرهم، وما يفكر فيه الآخرون.

أما الأحذية العملية والبسيطة تعني أن الشخص مرتاح، لا يمانع من الظهور في الأماكن العامة بأحذية رياضية قديمة، فالراحة هي أهم شيء له.

5- مزاجك مرتبط بأكلك:

بالاستناد إلى آراء جولييت بوغوسيان، خبيرة السلوكيات الغذائية في لوس أنجلوس، يمكن أن تساعدنا عادات الأكل في قراءة شخصيات الآخرين مثل الكتب المفتوحة، وهناك بعض أهم الصفات المتعلقة بالعادات الغذائية التي أوردتها:

- الأكل البطيء: هؤلاء الأشخاص يتسمون بالهدوء، ويحبون إلى قضاء وقتهم في التذوق والاستمتاع بكل لحظة.

- الأكل السريع: هؤلاء جيدون في التعامل مع أكثر من مهمة في وقت واحد، وإنهاء الأمور في المواعيد النهائية، حيث يميلون إلى أن يكونوا دائماً في حالة تأهب، وقادرون على المنافسة إلى أبعد حد.

- الأكل الانعزالي: هؤلاء الأشخاص يحبون تناول أجزاء مختلفة من الوجبة بشكل منفصل، مثل الانتهاء من تناول اللحوم قبل تناول الخضار، ويميلون إلى التركيز على التفاصيل والسعي لتحقيق الكمال.

6- لون العينين مرتبط بالصفات الشخصية:

قبل مئات السنين، كان العرافون يحاولون التنبؤ بمستقبل الإنسان من لون عينيه، ولكن هذا الأمر لا معنى له، غير أن علماء من جامعة أوريبرو في السويد وجدوا أن نفس الجينات التي تشكل الفصوص الأمامية لأدمغتنا تؤثر على لون أعيننا.

وفي الفص الأمامي أيضاً توجد مراكز السلوك، مما يعني أن من يتشاركون لون العيون يمكن أن تكون لديهم قيم مشتركة في الحياة، لذلك، عندما تقابل شخصاً جديداً، انظر إلى عينيه فربما يكون توأم روحك.

7- إهمال كعبي القدمين:

تعتبر الأقدام النظيفة والناعمة من علامات الاهتمام لدي المرأة، حيث في فصلي الشتاء والخريف، من السهل إخفاء كعب قدميك في الأحذية والجوارب الضيقة، ولكن بمجرد حلول الصيف، يجب التعامل مع هذه المشكلة على نحو آخر، من السهل ملاحظة الأقدام ذات الكعوب الخشنة والمتصلبة عند ارتداء الصنادل، ولهذا يعد التقشير واستخدام الكريمات المرطبة استثماراً مهماً للارتقاء بمظهرك.