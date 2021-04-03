9 حيل بسيطة لتحويل حمامك لـ"سبا".. منها دش مزدوج ومقعد خشبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يرغب معظمنا في تحويل منازلنا لمكان أكثر راحة، ونهمل الحمام بالرغم أنه قطعة أساسية، ويمكنك تحويل هذه المساحة المنسية لمنطقة للراحة والاسترخاء.

نستعرض أبرز الحيل لجعل حمامك بالمنزل يشبهه السبا، وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

- دش مزدوج

من الطرق الرائعة لإضافة لمسة تشبه السبا، إضافة رأس دش مزدوج، ولا يتعلق الأمر فقط بالراحة؛ بل يمكنك استخدام رأس الدش عن طريق تغيير درجة الحرارة وضغط الماء.

- مرآة برف مدمج

المرآة ذات الرف المدمج ليست مجرد إكسسوار عصري يجعل المساحة تبدو جميلة، كما أنه يضيف مساحة تخزين تشتد الحاجة إليها.

يمكنك استخدامه للاحتفاظ بمنتجاتك المفضلة في متناول اليد أو وضع العناصر الزخرفية، مثل مزهرية بالورود أو الشموع، لجعلها أكثر راحة.

- وسادة حمام

لأولئك الذين يسترخون بعد يوم طويل من العمل، حافظ على رأسك ورقبتك وظهرك مدعومين جيدًا بوسادة حمام مريحة.

لن تضطر إلى إراحة رأسك على حافة حوض الاستحمام الصلبة أو استخدام منشفة تميل إلى السقوط في الماء، إذ تساعد وسادة الحمام في وضع رقبتك وظهرك بشكل صحيح لتقليل مخاطر إصابات الظهر.

- النباتات المنزلية

لا شيء يضئ الحمام الممل مثل النباتات، فهي لا تضيف فقط الملوثات العضوية الثابتة الجميلة من الألوان، ولكنها أيضًا تنعش الهواء القديم وترفع الروح المعنوية.

نظرًا لأن معظم الحمامات لا تحتوي على نوافذ، فيمكن تزيينها بالزهور الاصطناعية.

وإذا لم يكن لديك مساحة كبيرة، فيمكنك تعليقها من السقف أو اختيار أزهار صغيرة ووضعها على أي سطح غير مستخدم.

- مكبر صوت ذكي

عنصر حيوي آخر في صالون سبا هو موسيقى الاسترخاء، نظرًا لأنه لا يوصى باستخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى في الحمام، اختر مكبر صوت Bluetooth مقاوم للماء يمكنه تبديل الإيقاعات باستخدام التحكم الصوتي. مع هذه الأداة في حمامك، سترغب في البقاء في الحمام لأطول فترة ممكنة.

- موزعات

غالبًا ما تكون الاستحمام وأحواض الاستحمام مليئة بالشامبو وزجاجات الصابون، طريقة واحدة لتشجيع اتباع نهج بسيط لمنتجات الاستحمام هي تنسيق الزجاجات الخاصة بك.

انقل الشامبو والمنتجات الأخرى إلى مجموعة مطابقة من الحاويات أو الموزعات، وبهذه الطريقة سيبدو حمامك أكثر أناقة.

- علبة حوض الاستحمام

نظرًا لأنك ربما تخطط لقضاء ساعات طويلة في الاسترخاء في حوض الاستحمام الخاص بك، فإن الاستثمار في علبة حوض استحمام خشبية متعددة الاستخدامات يعد فكرة رائعة.

تحتوي بعض العلب على فتحات لكل ما تحتاجه، بما في ذلك حامل لوحي أو كتاب، وحامل هاتف، وحامل أكواب، وحتى منطقة تخزين لأشياء الحمام الخاصة بك.

- مقعد خشبي

تفتقر الحمامات أحيانًا إلى المقاعد المريحة، لذلك ينتهي بنا الأمر إلى الاتكاء على حافة حوض الاستحمام. إذا كان هذا يبدو مألوفًا، ففكر في الحصول على مقعد خشبي صغير. لتوفير المساحة، يمكنك اختيار مقعد مع أرفف تخزين تتضاعف كطاولة للضروريات.