هل يتناول طفلك القهوة؟.. إليك أبرز المضاعفات الصحية لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث يقبل الكثيرين على تناولها يوميا، لاحتوائها على الكافيين الذي يساعد على البقاء أكثر يقظة ويحسن التركيز، لكن على الجانب الآخر، تتسبب في العديد المخاطر الصحية للأطفال في حالة تناولها.

وفي التقرير التالي يوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، خطورة تناول القهوة للأطفال:

- تحتوي على مادة الكافيين، وهي محفزة للجهاز العصبي، وبالتالي تناولها يؤثر بالسلب على نشاط الجهاز العصبي للأطفال.

- قد تزيد من اليقظة وتحسن الحالة المزاجية لعدة ساعات، لكن مع مرور الوقت تعمل على تغيير الحالة المزاجية والنفسية إلى الأسوأ، والإصابة بالقلق والاكتئاب.

- أشارت العديد من الأبحاث إلى أن من الآثار الجانبية لتناول طفلك القهوة، زيادة معدل ضربات القلب وعدم انتظامها.

- يؤثر الكافيين أيضا بالسلب على صحة الطفل، ما يزيد من الشعور بالخمول والضعف العام، فضلا عن الإرهاق.

- القهوة تساهم في التقليل من امتصاص العناصر المهمة جسم الأطفال، مثل الكالسيوم والحديد.

- أظهرت الأبحاث أنها قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم في سن مبكر عند الأطفال.

وشدد استشاري طب الأطفال على ضرورة تجنب الأطفال أقل من 10 سنوات، تناول القهوة أو المشروبات التي تحتوي على نسبة من الكافيين، ومن الأفضل أن يتناولها الأشخاص فوق سن الـ 15 عاما وبدون تركيزات عالية وبمقدار قليل جدا.

كما أنه لا يفضل الإفراط في تناولها، تجنبا لإدمان الكافيين وما يترتب عليه من مضاعفات صحية وخيمة.