هذا هو معدل تناول القهوة الصحي خلال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كثيرون يعشقون فنجان القهوة، والبعض يُكثر من تناولها خلال اليوم، وعلى الرغم من أنه لا توجد قيود صارمة تحدد الكمية التي يمكن تناولها في اليوم، إلا أنه يجب تناولها بحذر.

ويمكن تناول كوب واحد أو كوبين من القهوة يوميا، ولكن بعض الخبراء يقترحون الحد من تناول الكافيين، بحيث لا تزيد كميته عن 3 ملليجرامات لكل كيلوجرام من وزن الجسم. وهذا يعني، إذا كان وزن الشخص 70 كلجم، فيمكنه تناول 210 ملليجرام من الكافيين، أي 5-6 أكواب من الشاي الأسود، أو ثلاثة فناجين من القهوة في اليوم، وفق ما نقل "روسيا اليوم" عن الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بموسكو.

ووفقا لها، الأشخاص الذين لديهم الاستعداد للإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، عليهم أن يكونوا حذرين عند تناول مشروب القهوة. كما لا ينصح بتناول القهوة عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل القرحة والتهاب المعدة، لأن للقهوة بعض التأثير المهيّج.