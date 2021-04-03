أحذر تسخين الأرز البايت.. «بيعمل تسمم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

إعادة تسخين الأرز المطهو من قبل، أمر تتجه له العديد من ربات المنازل بدلا من القيام بطهي أرز جديد للاستفادة من الموجود بالفعل عن طريق تسخينه مُجددًا.

طبيب يحذر من تسخين الأرز

وفي هذا السياق، حذر الدكتور، محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس، من إعادة تسخين الأرز مُجددًا، مؤكدًا أنه بالفعل يحتوي على أنواع بكتيريا Bacillus cereus، المقاومة للحرارة والتي تنشط مع التسخين. قائلًا: «البكتيريا دي لما بتنشط، بتكون سبب في الإصابة بـ التسمم الغذائي».

ونصح الطبيب خلال حديثه لـ «هن» بضورة طهي الكمية المناسبة لليوم، والتخلص منه فيما بعد، أو عدم إعادة تسخينه مرة أخرى، تجنبًا لتنشيط تلك البكتيريا، وتجنب التسمم.

نصائح طبخ الأزر

- يغسل الأرز وينقع قليلا في الماء.

- ضعي كمية الماء المناسبة على الأرز.

- كل كوب أرز يحتاج إلى كوب و1/4، أو كوب و1/2 من الماء حسب نوعه، جربي كل الاحتمالات للوصول لأفضل نتيجة.

- تغلى الشوربة قبل وضع الأرز فيها.

- تصنع شوربة الأرز بغليان الماء والسمن والملح ثم يوضع الأرز.

- لعمل الأرز بالشعيرية تحمر الشعيرية في السمن ثم يضاف إليها الماء والملح وتترك لتغلى، ويوضع فيها الأرز المغسول.

- ضعي ملعقتين من الزيت على سطح الأرز قبل نضجة بقليل إذا شعرت أنه معجن أو حباته ملتصقة في بعضها.

- ضعي شياطه تحت الحلة مع تقليل النار تماما، للحصول على أرز ناضج مفلفل غير شايط.

- لا يوضع الأرز إلا بعد غليان الماء جيدا.

- تخفف النار بعد أن يتشرب الأرز الماء.

- يمكن قياس الماء دون معيار بجعله يغمر الأرز لمسافة 3 سم، أي حوالي نصف الإصبع.

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