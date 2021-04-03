ماذا تعني حكة الحلق.. ومتي يجب استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني معظم الأشخاص من الانزعاج من حكة الحلق، وفي معظم الأحيان، وترتبط الحكة أو التهاب الحلق بالحساسية، ومع ذلك، يمكن أن يختلف السبب الجذري من وقت لآخر

ويعد من أحد أكثر أسباب حكة الحلق شيوعًا هو حمى القش، ويُعرف أيضًا بالمصطلح الطبي التهاب الأنف التحسسي، وفقا لموقع "thelist".

ويُعتقد أن التهاب الأنف التحسسي يصيب ما بين 40 إلى 60 مليون شخص حول العالم، ويمكن أن يحدث بسبب التعرض لحبوب اللقاح والغبار ودخان السجائر وأبخرة العوادم وغيرها من المهيجات المحمولة في الهواء، وتظهر الأعراض الشائعة لالتهاب الأنف التحسسي، مثل حكة الحلق، عادةً خلال الربيع والصيف والأسابيع الأولى من الخريف.

متى يجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن حكة الحلق لا تتطلب بشكل عام عناية طبية، فقد يوصي الطبيب باختبار الحساسية إذا استمر التهاب الحلق أو حكة الحلق. وإذا تفاعل الجلد مع مهيج معين، فهذا يشير إلى وجود حساسية.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى لحكة الحلق الحساسية تجاه بعض الأدوية (مثل البنسلين والمضادات الحيوية الأخرى) والالتهابات البكتيرية والفيروسية والجفاف والارتجاع الحمضي.

وتشمل العلاجات الفعالة في المنزل لحكة الحلق غرغرة المياه المالحة (التي تعمل كمطهر خفيف) أو محلول صودا الخبز، وتناول العسل وفيتامين C والثوم، ومن المعروف أيضًا أن المستحلبات وبخاخات الحلق تساعد في تخفيف أعراض حكة الحلق، ومع ذلك، يجب أن تحتوي على المكونات النشطة مثل البنزوكائين وزيت الأوكالبتوس والمنثول حتى تعتبر فعالة.