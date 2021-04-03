العثور على مصممة إنتاج أمريكية متوفاة تحت قمامة منزلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة شهدتها المدينة الأكثر سكانًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عثرت الشرطة الأمريكية على مصممة الإنتاج الشهيرة إيفلين ساكاش ميتة تحت كومة من القمامة في منزلها في مدينة نيويورك.

وكشفت الشرطة الأمريكية عن تفاصيل الواقعة على لسان المتحدث باسم الشرطة، حيث قالت إن «ساكاش» الحائزة على جائزة «إيمي»، والمعروف عنها ولعها وإدمانها للاستحواذ على المقتنيات والأشياء القديمة بمنزلها عثر عليها ملقاة على أرضية مطبخها مدفونة تحت القمامة.

ووفق ما جاء في التقرير الأولي من الشرطة، فإن جثة السيدة الأمريكية جرى العثور عليها من شقيقتها وفريق التنظيف الذي تولى مهام رفع القمامة من الشقة، حيث أوضحت الشرطة أن إيلين براون شقيقة «سكاش» استأجرت طاقم تنظيف لإزالة كميات كبيرة من الأشياء القديمة من داخل المنزل «الملء بالقمامة» على حد وصف صحيفة «نيويورك ديلي نيوز».

كما أوضحت الصحيفة أن فريق التنظيف الذي جرى تكليفه من شقيقة مصممة الإنتاج أخبروها بوجود جثة بالمنزل واكتشفوا أنها جثة شقيقتها الفنانة البالغة من العمر 66 عامًا ملقاة بين القمامة ومتوفاة خلال مباشرتهم لأعمالهم.

وللسيدة المتوفاة «ساكاش» العديد من الأعمال الفنية في مجال تصميم إنتاج في أفلام نالت من خلالها شهرة واسعة ومن بينها Mermaids عام 1990 و Still Alice عام 2014 وفقًا لصفحتها على موقع IMDB.

كما أنها حازت على العديد من الجزائز من قبل وعلى رأسها جائزة إيمي و جائزة البرامج النهارية بعنوان « Daytime Emmy Award» في عام 2003 عن فيلم Between the Lion.

وفي السياق نفسه، أفادت التحقيقات الخاصة بالواقعة كشف محققي الواقعة أن «ساكاش» شوهدت على قيد الحياة لآخر مرة في 30 سبتمبر من العام الماضي 2020، وينتظر إجراءات الطب الشرعي والمعاينة لتحديد سبب وفاتها.