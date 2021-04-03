الامارات | «الذهب» يتصدر سباق المرفأ للتجديف التراثي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الذهب» يتصدر سباق المرفأ للتجديف التراثي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّق القارب الشراعي «الذهب»، لأحمد إبراهيم راشد الشامسي، بالمركز الأول في سباق المرفأ للتجديف التراثي، الذي نظّمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان الظفرة البحري، المقام تحت مظلة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

واحتل المركز الثاني «غازي»، لعبدالله علي عبدالله الحمادي، فيما جاء ثالثاً فريق «الصاروخ»، لإبراهيم سلطان المرزوقي.

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