استطلاع رأي: 70% من المصريات يؤكدن زيادة الخناقات الأسرية بعد كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ترى السيدات المصريات أكثر من الرجال أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والتي أسفرت عن قضاء أفراد الأسرة وقت أطول سويا، أثرت على زيادة «الخناقات» و«الخلافات الأسرية».

الاستطلاع عبر عينة عشوائية ممثلة للمجتمع المصري

جاء ذلك وفق عينة عشوائية ممثلة للمجتمع المصري، سحبها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، عبر مقابلات هاتفية، على عينة مقدارها 809 أفراد، نصفهم تقريبا من الإناث، والآخر من الذكور.

59.6% من المصريين يرون أن «الخناقات» زادت

وانتهى استطلاع الرأي إلى أن 59.6% من الذكور والإناث على السواء يرون أن كورونا أثرت بزيادة الخلافات الأسرية في أسرتهم، فيما قال 32.7% من المبحوثين أنها لم تؤثر، ولم يحدد 7.7% من العينة العشوائية الممثلة للمجتمع المصري ردًا على هذا السؤال.

70% من السيدات يؤكدن زيادة خلافات أسرهم

وكانت السيدات أكثر من يرين أن «الخناقات» زادت، بحسب استطلاع «معلومات الوزراء»، إذ رأى 70.3% من المبحوثات، البالغ عددهن قرابة 400 سيدة وفتاة أكبر من عمر 18 عامًا، أن الخلافات الأسرية زادت بسبب جلوس أفراد الأسرة بشكل أكبر مع بعضهم البعض بعد «كورونا».

49.4% من الذكور يشيرون لزيادة «خناقات» أسرهم

فيما رأى 49.4% فقط من الذكور، أن كورونا أدت إلى زيادة الخلافات الأسرية في أسرته.

وجاء ذلك في ضوء زيادة عمل الأسر من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتقليل فترة ذهاب الأبناء والبنات إلى المدارس والجامعات بعد اعتماد نظام «التعليم الهجين»، وتقليل خروج المصريين من منزلهم بسبب انتشار كورونا، فضلاً عن الفترة التي اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارها بفرض حظر تجوال جزئي، وغيرها من الأمور التي أدت جميعها إلى قضاء أفراد الأسرة وقتا أطول سويا.