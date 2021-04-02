خالد الصاوي: صاحبت بنات كتير وقدمت أغرب عرض زواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنان خالد الصاوي، إنه صاحب الكثير من الفتايات على مدار حياته، كان منهم ثلاثة مقربين منه للغاية، غير أنه لم يتقدم لأيًا منهن، فيما تقدم لثلاثة آخرين وخطبهم، ولكن الأمر لم يكتمل، وصولًا لزواجه من زوجته الحالية «مي»، في عمر الـ47 عاما: «مبحبش الارتباط قريب أوي كتير، وأحيانا بيتقال عليا أني براوي».

وأضاف «الصاوي»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن علاقته بزوجته الحالية جاءت بعد تطور الحياة فيما بينهم من صداقه وصولا للزواج: «هي دماغها أكبر من سنها، وأنا دماغي أصغر من سني واتعلقت بيها، والتعلق قوة طالما مجاش جنب الحجات اللي الشخص بيشوف أنه لا يجوز التنازل عنها».

وأوضح أنه وبعدما أُعجب بزوجته قرر الزواج منها، وقرر الابتعاد عن حياته السابقة التي صادق خلالها الكثير من الفتايات: «قعدت سنة لحد ما طلبت منها الزواج، والسنة دي هنتم تاسع سنة، طلبي للزواج منها كان من أغرب عروض الزواج، لأني قعدت أكلمها عن المستقبل المظلم اللي بينتظر مصر بعد ثورة 2011، وبعدين طلبت منها الزواج، وعلمتني أحب بجد».

وأكد أن حياة ما قبل الزواج تغيرت حالياً، حيث أنه لم يسعي أبدًا لخيانة زوجته، أو أن يُخفي عنها أيًا من أسراره، لافتًا إلى أنه وفي مجال عمله قد خسر ما يقارب الـ5 منتجين طيلة حياته الفنية، ولا يندم على ذلك.