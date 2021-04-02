ولادة طفل بثلاثة أعضاء ذكرية لأول مرة بالتاريخ في العراق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد إقليم كردستان في شمال دولة العراق سابقة هي الأولى من نوعها في العالم بعد ولادة طفل بـ 3 أعضاء ذكرية، حيث كشف الأطباء المشرفون على حالة ولادة إحدى السيدات العراقيات، عن أن الطفل الذي لم يكشف عن اسمه حتى هذه اللحظة ينتمي إلى مدينة «دهوك» في إقليم كردستان شمالي العراق وأنه يمثل أول حالة تشوهات خلقية «ديفاليا» في تاريخ البشرية، والتي يحدث فيها ظهور 3 أعضاء ذكرية في جسد إنسان.

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وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن الطفل الكردي نُقل في البداية إلى المستشفى بسبب ظهور بعض الأورام في أعضائه الحساسة قبل أن يكتشف الأطباء أنه يمتلك عضوين ذكريين إضافيين.

وأشارت مصادر للجريدة، إلى أن حالة غريبة أثارها الطفل بعد ولادته ما تسبب في حيرة وذهول لجميع أفراد الطاقم الطبي، حيث تبين من خلال فحوصات المستشفى التي ولد فيها أنه لم يتعرض لعقاقير غريبة أو مخدرات أثناء فترة الحمل أو أي عوامل وراثية من التشوهات الجينية.

ووفقًا للطاقم الطبي، فإن أحد الأعضاء الـ 3 يعمل بشكل طبيعي على عكس الاثنين الإضافيين، اللذين لم يحتويا على مجرى للبول بشكل طبيعي، فلجأ الأطباء إلى عمل جراحة عاجلة لاستئصالهما، وأجريت عملية استئصال العضوين الذكريين مع بلوغ الطفل 3 أشهر من عمره إذ اعتبر الأطباء أن هذا الوقت هو الأنسب.

كما كشف الأطباء عن أن هذه الحالة فريدة من نوعها، حيث يولد من بين كل 5-6 ملايين طفل ذكر بأكثر من عضو، وحتى الآن سُجل حوالي 100 حالة فقط من«الديفاليا » حول العالم، وهي حالات حدث فيها جميعا ظهور عضوين ذكريين لكن لأول مرة يولد طفل بثلاثة أعضاء، وقالت تقارير إن أصحاب هذه الحالة كانوا يتمكنون من استخدام عضويهما بشكل طبيعي.

ووصف الأطباء حالة الطفل العراقي بأنها «ليس لها مثيل في البشر» ولا تزال حتى الآن تشكل لغزا محيرا.