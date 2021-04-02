5 خطوات لاختيار الملابس ذات الطباعة الحيوانية بشكل أنيق ومثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا يبدو أن المطبوعات الحيوانية قد خرجت عن الموضة أبدًا، والمشاهير الذين شوهدوا وهم يرتدون ملابس ذات خطوط الحمار الوحشي وبقع النمر في الأماكن العامة في العديد من المناسبات المختلفة يثبتون ذلك.

في بعض الأحيان، قد يكون اختيار الطباعة الحيوانية التي تناسبك بشكل أفضل تحديًا صعبًا، لكن لا تقلق: هناك مبادئ أساسية بسيطة يمكن أن تساعدك على اتباع اتجاه الموضة هذا وإطلالة رائعة في ملابس الحيوانات المطبوعة.

إليكِ 5 نصائح يمكن أن تساعدك على الشعور بمزيد من الثقة عند اختيار وارتداء الملابس ذات الطباعة الحيوانية، وفقا لما ذكر موقع "Brightside".

1. اختيار طبعة حيوان واحدة فقط لكل مظهر

قد لا يواجه مصممو الأزياء المتمرسون مشكلة في مزج مطبوعات الحيوانات المختلفة معًا، ولكن إذا كنت قد بدأت فقط في ارتداء هذه المطبوعات، فمن الأفضل اختيار طبعة حيوان واحدة فقط لكل مظهر.

إذا قمت بخلط أنماط مختلفة أو نمط واحد من ألوان مختلفة، فمن المحتمل ألا تبدو متناغمة، وإذا كنتِ لا تزالين ترغبين في استخدام أكثر من عنصر ملابس مع طباعة حيوانات، فتأكد من أن المطبوعات متطابقة، مثل مطبوعات الأفعى التي ترتديها جينيفر لوبيز في الألبوم المرفق بالأعلى.

2. ابدأ بالملحقات إذا كنت مبتدئًا.

إذا كان ارتداء الملابس المخططة والبقع يبدو جديدا بالنسبة لك، فيمكنك أن تبدأ رحلتك في غابة مطبوعات الحيوانات مع الملحقات.

يمكن أن تكون حقيبة جلد النمر مثل تلك التي تحملها فيكتوريا بيكهام في الصورة أعلاه أو أحذية من جلد الثعبان، مثل تلك التي ترتديها ريهانا.

تذكرين أن القطع المطبوعة عليها حيوانات تجذب الانتباه إلى أجزاء الجسم التي ترتديها عليها.

3. ابحث عن الألوان الطبيعية.

يمكن أن تبدو الملابس ذات الألوان الجذابة رائعة بالتأكيد، ولكن تمامًا مثل الجمع بين العديد من طبعات الحيوانات، قد يتطلب ارتداء البقع والأشرطة ذات الألوان الزاهية معرفة وخبرة معينة.

إذا كنت تريد أن تشعر بمزيد من الثقة والراحة في مظهرك "الجامح"، فاختر ألوانًا طبيعية قريبة من الألوان الفعلية لجلد الحيوانات. بمجرد أن تشعر بمزيد من الثقة، يمكنك تجربة الألوان.

4. إقران مطبوعات الحيوانات بعناصر أحادية اللون

الملابس والإكسسوارات أحادية اللون تجعل قطعة الملابس ذات طباعة الحيوانات تبرز، فإذا قمت بدمج تنورة الفهد مع بلوزة سوداء وحذاء أسود، فستكون التنورة محط اهتمام الجميع، وهذا هو بالضبط ما فعلته لورا ديرن عندما جمعت ملابسها في الصورة أعلاه.

5. اجعلها بسيطة واختر الأشكال الكلاسيكية.

إذا الجمع بين الطبعات الحيوانية مع شيء آخر لا يزال تحديا بالنسبة لك، اختيار لباس من قطع كلاسيكية مع الحيوان الطباعة من الألوان الطبيعية ودمجها مع الملحقات أحادية اللون بسيطة وأنيقة، أو استخدام أي الملحقات على الإطلاق. تعتبر هذه الأزياء من تصميم جينيفر لوبيز، وكيم كارداشيان أمثلة جيدة لمبدأ الموضة الحيوانية هذا.