قد يظهر بعد 7 أيام من التطعيم.. رد فعل نادر بعد تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تم الإبلاغ عن ذراع كوفيد على أنه رد فعل متأخر للقاح كورونا، مع ظهور طفح جلدي أحمر أو حكة او انتفاخ حول موقع الحقن، فقد يستغرق ظهور التأثير الجانبي ما يصل إلى سبعة أيام، وذلك بسبب المبالغة في رد فعل الجهاز المناعي، بحسب ما ذكر موقع express.

وأظهر بحث جديد أن لقاح كورونا قد يتسبب في ظهور طفح جلدي في بعض المشاركين، حيث قالت مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين إن تطورت التفاعلات الجلدية المتأخرة لدى 12 مريضًا بعد أيام من اختفاء الأعراض الأولية المتعلقة بالحقن، كانت بعض تفاعلات طفح كوفيد "شديدة مثل الدرجة الثالثة، لكنها تحللت في غضون أيام قليلة بالعلاج الموضعي.

لتسليط الضوء على رد فعل اللقاح بعد التطعيم، ذكرت أن أميليا براون- إحدى متلقي اللقاح في فيساليا بولاية كاليفورنيا، أنها لم تشعر بلقاح فيروس كورونا الذي يتم إعطاؤه، ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، بدأت تشعر بالدوار وكان لديها رد فعل تحسسي طفيف.

وقالت: "في حالة الإفراط في الحذر، جعلوني أذهب لزيارة المستشفى فقط للتأكد من أنني بخير.. لكني في اليوم التالي ذهبت إلى العمل لا مشكلة."

كانت براون مخطئة حيث كان موقع الحقن طريًا لبضعة أيام، لتصبح المنطقة التي تلقت بها التطعيم متهيجة وبها حكة، موضحة: "كان لونها أحمر وكان بها خلايا كما لو كنت أشعر بالنتوءات."

في صباح اليوم التالي، أصيبت براون بورم في ذراعها - "نما للتو بين عشية وضحاها" ، على حد قولها، فكانت المنطقة "منتفخة وحارة عند اللمس" و "مؤلمة"، فتحدثت إلى عدد قليل من المهنيين الطبيين المختلفين الذين نصحوها بترك الأمر بمفرده ما لم يزداد الأمر سوءًا

وصف الدكتور برافين بوديجا- اختصاصي المناعة، ذراع كوفيد بأنه "نوع متأخر من فرط الحساسية"، فيمكن أن يحدث "رد الفعل التحسسي" من سبعة إلى 10 أيام بعد الحقن الأولى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأي شخص يصاب بذراع كوفيد، يجب أن يبلغ طبيبه إذا لم يختفي خلال 48 ساعة.

رد الفعل النادر لتطعيم كوفيد ليس هو الأثر الجانبي الوحيد الذي يجب توخي الحذر منه، فقد يتسبب لقاح موديرنا في الإصابة بشلل الوجه النصفي لدى كل شخص من بين كل 10000 شخص مصاب بالحقنة، وفقًا لما أوضحته هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن شلل الوجه النصفي هو ضعف مؤقت أو نقص في الحركة يؤثر على جانب واحد من الوجه، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى تسعة أشهر حتى يتعافى الشخص المصاب بشلل الوجه النصفي تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين خضعوا لحشو الوجه من تورم في الوجه - وهو أحد الآثار الجانبية النادرة الأخرى للقاح موديرنا، وبشكل أكثر شيوعًا، قد يعاني أكثر من واحد من كل 10 أشخاص من أي مما يلي:

-الشعور بالتعب

-ألم أو تورم أو احمرار أو حكة في ذراعك حيث تلقيت حقنة اللقاح

-صداع

-انتفاخ الغدد الليمفاوية تحت الذراع في مكان الحقن

-ألم عضلي

-ألم المفاصل

-الغثيان أو القيء

-حمى