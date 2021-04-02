أغنى 9 رجال في العالم ومجال عملهم.. أصغرهم يمتلك 98 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن أن تختلف قائمة أغنى الأشخاص في العالم من عام لآخر، اعتمادًا على أحدث صافي ثرواتهم وأدائهم المالي، وهناك العديد من الرجال الذين نجحوا في إثبات ذاتهم، ما جعلهم يحتلون قائمة أغنى الرجال في العالم.

فيما يلي قائمة بأغنى 9 رجال في العالم تمتلك مليارات الدولار، وفقا لما جاء في موقع "businessinsider".

- جيف بيزوس

تبلغ ثروة مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس، 193.4 مليار دولار، ويصنف كأول أغنى شخص حول العالم، كما ظل منصبه كما هو حتى بعد طلاق زوجته ماكنزي في عام 2019، ونقل ربع حصته في أمازون إليها.

- إيلون ماسك

يعد إيلون ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، ثاني أغنى الرجال في القائمة، إذ تبلغ ثروته 171.6 مليار دولار.

وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، وهي شركة تصنيع صواريخ تعتمد عليها وكالة ناسا لإعادة إمداد المحطة الفضائية.

- برنار أرنو

احتل برنارد أرنو رئيس مجلس الإدارة لشركة السلع الفاخرة LVMH، المرتبة الثالثة في العالم، وتبلغ ثروته 155.1 مليار دولار نتيجة تجارته عبر إمبراطورية تضم أكثر من 70 علامة تجارية بما في ذلك Louis Vuitton و Sephora.

- بيل جيتس

تقدر ثروة بيل جيتس المؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس بـ 123.2 مليار دولار، كما أن بيل جيتس وزوجته ميليندا يرأسان مؤسسة بيل وميليندا وهي أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم.

- مارك زوكربيرج

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "فيسبوك، مارك زوكربيرج ، يدعم الشبكة الاجتماعية التي أصبحت وسيلة اتصالات اليوم، يبلغ ثروته 98.5 مليار دولار، ويمتلك اليوم حوالي 15٪ من الأسهم في "فيسبوك"، لذا فهو يعد أصغر ملياردير.

- زونغ شانشان

الملياردير الصيني زونغ شانشان هو مؤسس أكبر شركة مشروبات في الصين، وتبلغ ثروته 94.8 مليار دولار، كما أنه عمل مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك عامل بناء، ومراسل أخبار قبل بناء شركته الخاصة ، Nongfu Spring.

- وارن بافيت

يعرف وارن بافيت المعروف باسم Oracle of Omaha، بأنه أحد أنجح المستثمرين فهو مدير شركة Berkshire Hathaway التي تمتلك أكثر من 60 شركة بما في ذلك Geico insurance و Duracell و Dairy Queen Restaurant، تقدر ثروته بـ 92.4 مليار دولار.

- لاري بيج

تبلغ ثروة لاري بيدج المؤسس المشارك لشركة جوجل، 91.6 مليار دولار، ويحتل المرتبة الثامنة بين أغنى الأشخاص في العالم، وقد استثمر أيضًا في Planetary Resources ، شركة استكشاف الفضاء الشهيرة، ويقوم بتمويا أيضًا شركة Flying Car ، والشركات الناشئة Kitty Hawk و Opener.

- سيرجي برين

يبلغ صافي ثروة المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة Alphabet، سيرجي برين 88.8 مليار دولار، ما يجعله يحتل المرتبة التاسعة بين أغنى الأشخاص في العالم، حيث شارك في تأسيس Google مع Larry Page في عام 1998 والتي تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2004، وأصبحت شركة Alphabet في عام 2015.