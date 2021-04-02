أقوى أباطرة مصر في موكب المومياوات.. من هو الملك الذي لم يخسر معركة في تاريخه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تستعد مصر لحدث استثنائي كبير غدا السبت، حيث إنه من المقرر نقل "موكب المومياوات الملكية"، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والذي يعد حدثا عالميًا تلتفت نحوه أنظار العالم أجمع، فينتظره الملايين من الأشخاص على المستوى المحلي والعالمي.

ومن المنتظر أن يتم نقل 22 مومياء ملكية منهم 18 ملكًا و4 ملكات، من قاعتها بالمتحف المصري بالتحرير، عبر عُرس كبير لكي تستقر في مكانها الجديد بمتحف الحضارة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن الملوك الذين سيتم نقلهم بالموكب، وفي السطور التالية، أهم المعلومات عن الملك " تحتمس الثالث"، وفقًا لعالم المصريات والمؤرخ الأثري "بسام الشماع".

يقول الشماع عن تحتمس الثالث إنه يعد أحد أقوى الأباطرة في التاريخ، حيث أسس أول إمبراطورية مصرية في ذلك الوقت، والتي ظلت حتى نحو عام 1070 قبل الميلاد حتى عهد رمسيس الحادي عشر.

وأوضح لـ"الخليج 365" أنه بدأ عهده كملك بالإسم فقط؛ لكونه صغيرًا بالسن على الحكم عند وفاة والده، إلى أن اغتصبت زوجة أبيه حتشبسوت العرش منه في بدايته، بممارسة دور الوصي عليه لعدة سنوات، ثم أعلنت نفسها ملكاً بشكل رسمي.

وأضاف أنه حكم مصر بعد وفاتها 54 سنة، قاد خلالها جيش مصر في 17 معركة عسكرية، فاز فيهم جميعًا، لافتًا إلى أنه كان لا يخسر أي معركة إلى أن تحكمت مصر أثناء حكمه على أكبر وأوسع مساحة جغرافية في تاريخها حتى الآن، ليعزز مكانة مصر كقوة عظمى.

وأشار الشماع إلى أن تحتمس الثالث يعد صاحب أشهر معركة عسكرية في التاريخ القديم بالعالم، وهي معركة مجدو في فلسطين والتي تدرس بكتب التاريخ حتى الآن، حيث تعد نموذجًا للتخطيط الاستراتيجى العسكري.

وتابع بأن تحتمس مات وعمره 82 سنة بعد أن حكم أربعة وخمسين عاما، قائلًا إنه لم يعرف تاريخ مصر ملكا بكى عليه المصريون وحزنوا عليه حزنا شديدا مثل ما حدث مع تحتمس الثالث، فبعد وفاته أقيمت أضخم مراسم للحداد والدفن في التاريخ القديم ودفن في مقبرة بوادي الملوك كان قد أعدها لنفسه.