«أخيرا راجعين مصر».. أحمد حسن يودع شقيقيه وزينب تنهار في البكاء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في عيد الأم.. أحمد حسن وزينب يعلنان عودتهما لمصر قريبا «فيديو»

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أحمد حسن وزينب يعرضان 5 فيلات على متابعيهم: اختارولنا واحدة نعيش فيها في دبي (فيديو)

نشر الـ«يوتيوبر» أحمد حسن وزوجته «زينب»، مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بينما يودعان كل من «محمد وياسمين» شقيقي أحمد حسن اللذين قررا العودة إلى مصر، وذلك بعد نحو شهر من سفرهما رفقة الـ«يوتيوبر» وزوجته، اللذين أعلنا حينها مغادرتهما مصر بشكل نهائيٍ، قبل أن يخرجا بعدها للتأكيد أنهما سافرا «دبي» من أجل «الفسحة» فقط.

ووثق الـ«يوتيوبر» أحمد حسن، لحظة عودة شقيقه وشقيقته إلى مصر بمقطع الفيديو الذي نشره بعنوان: «أخيرا راجعين مصر»، بينما يودعهما مصطحبا زوجته وطفلته «أيلين» معه.

وظهرت «زينب» خلال الفيديو وهي تنهار من البكاء في السيارة بعد وداع شقيقي أحمد حسن، معلقة: «عاوزة أرجع لأمي وإخواتي، وحشوني، عاوزة أسافر»، الأمر الذي وثقه زوجها بكاميرته كما اعتاد تصوير أدق تفاصيل حياتهما.

سفر أحمد حسن وزينب

ومنذ نحو شهر، أعلن أحمد حسن وزوجته زينب، لمتابعيهما عبر مقطع فيديو على قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، قرارهما بمغادرة مصر نهائيًا، قبل أن يعودا في مقطع فيديو آخر بعدها مؤكدين أن سفرهما إلى دبي مجرد «فسحة».

وبعد فترة قصيرة، فاجأ كل منهما متابعيهما بمقطع فيديو، يرصد 5 فيلات، وأسطولا من السيارات مطالبين المشاهدين بالتفاعل واختيار واحدة من بينهم.

زينب تنزع الحجاب بعد السفر

وفاجأت زينب المتابعين مؤخرًا، بنزع الحجاب مجددًا، وظهرت بالشعر الأسود والخصلات الخضراء، في لوك مختلف وغير معتاد، الأمر الذي دفع البعض لانتقادها بسبب هذا المظهر، خاصة إنها نزعته للمرة الثانية.