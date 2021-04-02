انتبه.. 5 أشياء تحاول قدميك أن تخبرك بها عن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر قدماك هي أداة تشخيصية مذهلة يمكن لطبيبك استخدامها كدليل يشير إلى مجموعة كاملة من المشاكل الصحية، ويمكنك من خلالها معرفة إذا كان جسمك في حالة جيدة أم لا.

وهنا نستعرض في السطور التالية، 5 أشياء تحاول قدميك أن تخبرك بها عن صحتك، وفق ما ذكر موقع "everydayhealth".

- جلد القدم الجاف المتقشر

إذا كان الجلد حول كعب قدميك جافًا أو متشققًا أو متقشرًا، فقد يكون ذلك علامة تحذير على حالة الغدة الدرقية، حيث تنتج الغدة الدرقية هرمونات تتحكم في معدل الأيض وضغط الدم ونمو الأنسجة ووظائف الجهاز العصبي.

كما أن جلد القدم الجاف قد يكون أيضًا نتيجة للعديد من المشكلات الصحية الأقل خطورة، وأحيانًا تجف بشرتك ببساطة بسبب التغيرات في الطقس، ولكن إذا لاحظت أن لديك أيضًا أعراض مثل زيادة الوزن أو تنميل في يديك أو مشاكل في الرؤية، فحدد موعدًا مع طبيبك.

- أصابع القدم الأصلع:

في حين أن شعر إصبع القدم أكثر شيوعًا وظهورًا عند الرجال، فإن النساء عمومًا لديهن شعر ناعم على أصابع قدمهن أيضًا.

وإذا لاحظت أن أصابع قدميك تفقد القليل من الشعر، أو إذا أصبت بالصلع تمامًا، فقد يكون ذلك علامة على ضعف تدفق الدم، وهو أحد أسباب عدم كفاية إمداد الدم إلى القدمين وأصابع القدم هو مرض الشرايين المحيطية.

إذا كنت تشك في مرض الشرايين المحيطية، يجب عليك استشارة الطبيب، كما يمكنك مكافحة أعراض مرض الشرايين المحيطية عن طريق الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- تنميل القدم:

مثل صلع أصابع القدم، يمكن أن يكون خدر أو تنميل القدم بسبب نقص تدفق الدم في الجسم، وهو علامة على الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، ربما تكون قد عانيت من تنميل في قدمك إذا جلست في وضع واحد لفترة طويلة جدًا، أو إذا كنت نائمًا بزاوية غير ملائمة، ولكن إذا حدث ذلك بانتظام فهذه مشكلة يجب ألا تتجاهلها.

خدر القدم هو أيضًا أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لاعتلال الأعصاب المحيطية المرتبط بمرض السكري، والذي يصيب ملايين الأشخاص، يؤدي مرض السكري إلى تعقيد تدفق الدم إلى قدميك، ما يعني أن الجروح قد تستغرق وقتًا أطول للشفاء، مما يجعلك عرضة للإصابة بالعدوى.

وإذا كنت تعاني من نوبات غير منتظمة من تنميل القدم، والجروح في قدميك لا يبدو أنها تلتئم، يجب عليك الذهاب إلى الطبيب المختص على الفور.

- بقع أو خطوط سوداء تحت الأظافر:

عندما يضغط شخص ما على أصابع قدميك أو تسقط شيئًا ثقيلًا على قدميك، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض تغير لون أظافر القدم.

ولكن إذا لاحظت تغيرًا في اللون، أو ظهور خطوطًا سوداء وبنية تحت أظافر القدم، دون إصابة، من الضروري الذهاب إلى الطبيب حيث يمكن أن تكون علامة على سرطان الجلد الخفي.

بالإضافة إلى أنه قد يحدث تلون أظافر القدم أيضًا بسبب عدوى فطرية، وعلى الرغم من أن هذا أقل خطورة بكثير من تشخيص السرطان المحتمل، يجب ألا تتجاهله.

- آلام القدم في الصباح:

قد تشير إلى عدد من المشكلات المحتملة؛ أولاً، يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالتهاب المفاصل، ويمكن أن يسبب الألم في المفاصل الصغيرة في قدميك، وتسطيع التحكم في آلام القدم وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي الأخرى، بالأدوية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وقد يكون ألم قدمك الصباحي ناتجًا عن التهاب اللفافة الأخمصية، وهي حالة ناتجة عن التهاب في الشريط السميك من الأنسجة التي تربط كعبك بأصابع قدميك، وعندما تأخذ خطواتك الأولى في اليوم، تتمدد الأنسجة وتشعر بالألم.