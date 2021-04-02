مستحضرات مكياج فاخرة للمرأة الشرقية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 07:34 مساءً - لطالما كانت مستحضرات المكياج الفاخرة الصادرة عن أهم العلامات التجارية العالمية، وسيلة للمرأة الشرقية للتعبير عن ذاتها، خصوصاً أن المكياج هو أفضل طريقة لتعزيز جمالها وثقتها بنفسها في كل الأوقات، بدءاً من كريم الأساس مروراً بظلال العيون، وصولاً الى أحمر الشفاه...

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أجدد مستحضرات المكياج الفاخرة للمرأة الشرقية، التي ستشكل إضافة قيمة الى حقيبة مكياجها.

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Giorgio Armani Beauty Neo Nude Foundation

Giorgio Armani Beauty Neo Nude Foundation

هل ترغبين في بشرة خالية من العيوب؟ السبيل الأسرع هو استخدام كريم الأساس هذا من جيورجيو أرماني Giorgio Armani، فهو كفيل بأن يمنحك مظهراً طبيعياً مشرقاً وبشرة ندية ومتوهجة، من خلال تطبيق القليل منه وتوزيعه بالتساوي على بشرة وجهك.



Hourglass Vanish Airbrush Concealer

Hourglass Vanish Airbrush Concealer

يتميز هذا الكونسيلر من علامة Hourglass، بقدرته الكبيرة على منحك تغطية مثالية للشوائب تدوم لساعات طويلة، من دون أن يسبب الجفاف لبشرتك. فتركيبته خفيفة الوزن صُممت لتضمن لبشرتك إشراقة طبيعية، وهو مقاوم للتكتل وعاكس للضوء، يمتزج بسلاسة في البشرة ليخفي مظهر المسامات والخطوط الدقيقة والهالات السوداء والعيوب.

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Laura Mercier Pure Canvas Primer Blurring

Laura Mercier Pure Canvas Primer Blurring

يعد هذا البرايمر قاعدة مثالية لكريم الأساس، فهو يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة الموجودة على البشرة، للحصول على بشرة ناعمة قابلة لتطبيق الفاونديشن، وهو يعد خياراً مثالياً للنساء اللواتي يعانين من المسامات الواسعة، إذ يساعد في إخفائها وإبقاء المكياج ثابتاً في مكانه طوال اليوم.



Nars Air Matte Blush

Nars Air Matte Blush

يتحول هذا البلاش الذي صدر حديثاً من علامة نارس Nars، الى مسحوق مخملي عند تطبيقه على خديك، ليمنحك تورداً طبيعياً وإشراقة جذابة جداً، كما يوفر للبشرة ملمساً ناعماً كالحرير، نظراً الى غناه بزيت الجوجوبا وزيوت طبيعية أخرى غنية بمضادات الأكسدة المفيدة للبشرة.

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Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer

Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer

يمتزج هذا البرونزر مع البشرة ليمنحها سمرة طبيعية ويبرز بنية عظامك بسرعة وبفعالية، وهو يتميز بتركيبته غير اللامعة الغنية بحمض الهيالورونيك، والملائمة لجميع أنواع البشرة، إذ تعمل على ترطيب البشرة وجعلها أكثر ندية ونعومة.



Fenty Beauty Snap Shadows Mix & Match Eyeshadow Palette in Wine

Fenty Beauty Snap Shadows Mix & Match Eyeshadow Palette in Wine

هذه الباليت من Fenty هي كل ما تحتاجينه للحصول على مكياج عيون ماسي متألق، وهي ملائمة لأوقات النهار والمساء. وتحتوي على ستة ألوان غنية قابلة للمزج، منها المات ومنها غير اللامع، من بينها الباستيل والنيود والبني والبنفسجي...

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Bobbi Brown Crushed Oil-Infused Lip Gloss

Bobbi Brown Crushed Oil-Infused Lip Gloss

هذا الروج متعدد الاستخدامات، فهو يمنح شفتيك لوناً غنياً لامعاً يدوم طويلاً، وفي الوقت نفسه تركيبته خفيفة مليئة بالزيوت النباتية، تتغلغل داخل الشفاه لترطبها في الأعماق وتمنحها ملمساً حريرياً.

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