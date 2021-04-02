صيحات شعر شبابية من ديالا مكي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 07:34 مساءً - تمتلك المذيعة ديالا مكي شعراً طويلاً جذاباً يمكنها من استخدام الكثير من صيحات الشعر الشبابية العصرية، بما فيها أحدث تسريحات الشعر، بمختلف أشكالها، أكسسوارات الشعر كالقبعات وأغطية الرأس القماشية وغيرها... ولإطلالة حيوية تناسب مختلف الأوقات بإمكانك أن تستوحي من ديالا مكي مجموعة من صيحات الشعر الشبابية التي نرصدها لك في هذا المقال، والتي استوحيناها من حسابها في إنستغرام.



أكسسوارات الشعر

موضة غطاء الرأس -الصورة من حسابها على انستغرام



تعتمد المذيعة ديالا مكي أكسسوارات الشعر بمختلف أشكالها وألوانها، خصوصاً مع تسريحات الشعر المنسدلة، فنراها تختار قبعات الشعر بأحجام وأشكال مختلفة، وذلك وفق أزيائها وإطلالتها ككل، فأحياناً تعتمد القبعات الكلاسيكية ذات الحواف المستديرة، وأحياناً أخرى تعتمد القبعات القماشية الناعمة. كذلك، تميل ديالا مكي الى موضة أغطية الرأس القماشية، فتارة تختارها بألوان داكنة كالأسود، وتارة أخرى تعتمدها بألوان حيوية متعددة.

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تسريحات الضفائر

تسريحة الضفائر- الصورة من حسابها على انستغرام



من يتابع ديالا مكي في إنستغرام، يلاحظ فوراً عشقها الكبير لتسريحات الضفائر بأشكالها المختلفة، وقد ظهرت بالعديد منها، مثل تسريحة الضفائر الصغيرة المنسدلة التي ترتكز على جعل الشعر على شكل ضفائر صغيرة منسدلة، وتسريحة الكعكة نصف المرفوعة مع الغرة المسحوبة على شكل ضفائر، وتسريحة الكعكة التي تأتي مضفرة وملفوفة، إضافة الى تسريحة الضفيرة الواحدة بأسلوب ذيل الحصان التي تأتي ملفوفة بأكسسوار قماشي ملون.

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تسريحات ذيل الحصان

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الويفي - الصورة من حسابها على انستغرام



إضافة الى ذلك، تعتمد ديالا مكي في الكثير من الأوقات، تسريحات ذيل الحصان، المرفوعة والمنسدلة، والتي تسلط الضوء على ملامح وجهها وتبرزها، وتمنحها إطلالة أنثوية شبابية ملائمة لأوقات النهار والمساء على حد سواء، خصوصاً تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، المنسدلة بأسلوب الويفي مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة الى الخلف، وتسريحة ذيل الحصان المنخفضة والمضفرة، إضافة الى تسريحة ذيل الحصان العالية والمستقيمة مع الغرة المسحوبة الى الوراء بإتقان، وكلها تسريحات شبابية تمنح المرأة إطلالة جذابة ومريحة في الوقت نفسه.

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تسريحت شعر منسدلة

تسريحة الضفائر المنسدلة - الصورة من حسابها على انستغرام



كونها تمتلك شعراً طويلاً، تساعد تسريحات الشعر المنسدلة ديالا مكي في إبراز جمال وحيوية شعرها الداكن، حيث نراها تعتمد تسريحات الويفي المنسدلة، الرفيعة والعريضة، سواء مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذن أو الغرة الجانبية، إضافة الى تسريحة الكيرلي المنسدلة، وتسريحة الشعر المستقيم التي تعد إحدى أكثر تسريحات الشعر المريحة والأنيقة.

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