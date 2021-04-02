أزياء الجلد أبرز صيحات صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 07:34 مساءً - حضر قماش الجلد بشكل لافت في مجموعات ربيع وصيف 2021 على الرغم من أنه قماش سميك يناسب أجواء الشتاء الباردة. وقد استطاع أن يُثبت مكانته في المجموعات الصيفة بلمسة ناعمة وألوان متنوّعة.

في ما يأتي، اخترنا لك بعض الإطلالات التي زيّنها الجلد لتتألقي بحضور رصين وأنيق.



الجاكيت الجلديّة

Tod's



في بداية التسعينيات ازدادت شعبيّة الجاكيتات الجلدية، وبدأ المصمّمون يختبرون تصاميم جديدة لجعلها من خطوط الموضة وإزالة صبغة التمرّد التي رافقتها، حتى باتت في يومنا هذا جزءاً لا يتجزّأ من الموضة، ولا يبدو أنّها ستختفي قريباً.

تابعي المزيد: أزياء محتشمة لإطلالات رمضان 2021





البنطلون الجلدي

بيربري Burberry



البنطلون الجلدي كان جزءاً كبيراً من تاريخ الموضة لعقود رغم صعوبة إتقان طلّته. وفي يومنا هذا اكتسب تصاميم مبتكرة ولافتة جعلته خياراً لأهم النجمات على السجادة الحمراء ينافسن به أرقى إطلالات الفساتين.

تابعي المزيد: فساتين ناعمة تليق بربيع 2021 من شي إن SHEIN





الفساتين الجلديّة

لانفان Lanvin



تعامل العديد من المصمّمين مع الجلد وطوّعوه بنعومة كأنّه قماش، فصنعوا منه الكثير من الفساتين الجميلة. ولموسم خريف وشتاء 2019-2020، رأينا فساتين الجلد بألوان غنيّة ولافتة تناسب مختلف الأوقات.

تابعي المزيد: موديلات تنانير طويلة رسمية 2021





البدلات الجلديّة

بالمان Balmain



برزت البدلات الجلدية في عروض هذا الموسم بتصاميم السراويل والتنانير وبلوحة ألوان جريئة. نسّقي البدلة مع جزمة عالية لتنعمي بإطلالة مليئة بالأنوثة والرقيّ.

تابعي المزيد: طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري