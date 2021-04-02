إطلالات جيجي حديد باللون الأصفر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 07:34 مساءً - هي سوبر موديل ذات جذور عربية وتتمتع بشعبية غير مسبوقة فلقد أعادت وشقيقيته زمن السوبر موديلز والعصر الذهبي للعارضات الذي شهدناه في ثمانينات القرن الماضي. تعشق جيجي حديد الألوان القوية ومنها الأصفر وقد شهدناها في إطلالات بهذا اللون سنتحدث عنها لنكتشف معاً كيف نسقت هذه الإطلالات...



تحب جيجي ارتداء السراويل العملية القطنية الصفراء مع تي شتيرت ملونة مزدانة برسوم ونراها في الصورة ممسكة بهاتف اختارت غطاءه بالأصفر.





جيجي حديد تتألق باللون الأصفر- الصورة من حسابها على انستغرام





تابعي المزيد: إطلالات عملية للمرأة العصرية من آية فيصل



ارتدي بلوزة صوفية بياقة عالية مع سروال مطبع بالصفر والأخضر كما فعلت جيجي حديد التي تركت شعرها منسدلاً بحرية وسرحته بطريقة غجرية وتزينت بأقراط كبيرة. ووصعت مكياجاً يعتمد على ظلال صفراء وأحمر شفاه برونزي.

كنزة باللون الأصفر- الصورة من حسابها على انستغرام





ارتدت جيجي حديد زياً جلدياً مطبعاً باللونين الأصفر والأزرق الباهت وتركت شعرها منسدلاً برقة على كتفيها. يمكنك اعتماد جمبسوت على هذا الشكل أو فستان جلدي مع حزام عند الخصر وأزرار أمامية. ويمكنك تنسيق حذاء ودج بكعب مريح معه خلال موسم الصيف.

سترة مطبّعة بالورود- الصورة من حسابها على انستغرام





ارتدت جيجي حديد لمناسبة الهالوين طقماً من الكريب مزداناً بياقة من الساتان يتألف من سروال وسترة مع ربطة عنق منقطة وقميص قطني أبيض. يعتبر الطقم مثالياً لحضور حفل زفاف مع تنسيق مختلف في القميص والحذاء. تجسد هذه الإطلالة الذكورية ستايلاً أنيقاً وملفتاً في الوقت نفسه.

تابعي المزيد: أزياء ربيعية ناعمة من دانا غندور

إطلالة جريئة من جيجي حديد- الصورة من حسابها على انستغرام





ارتدي اللون الأصفر بأسلوب ياباني فاختاري مثل جيجي حديد تنورة ميدي تمتد حتى الركبتين ومزدانة بزهور بلون الفوشيا مع بلوزة ضيقة بيضاء. هو زي انثوي بامتياز يمكن اعتماده إذا كنت مدعوة الى حفل غداء.

تنورة بقصة طويلة- الصورة من حسابها على انستغرام





كما يمكنك اعتماد لوك موحّد باللون الأصفر يتمثّل في فستان أصفر مع جوارب سميكة بيضاء، كما فعلت جيجي حديد عندما أطلت بفستان رائع من فندي، وحملت حقيبة جلدية بنية اللون ذات مقبض صغير يمكن حمله باليد.

فستان من الشيفون الأصفر- الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: كيف تطورت أناقة كيرستن ستيوارت لتشبه الليدي ديانا؟