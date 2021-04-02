تنسيق الملابس الكاروه باللون الأبيض والأسود للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 07:34 مساءً - لاقت صيحة الكاروه رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل الكثير من الفتيات ومدونات الموضة يقمن باعتمادها في مختلف إطلالاتهن اليومية.

وتختلف طرق تنسيق الملابس الكاروه بحسب اختلاف لون الكاروه المُصممة منه كل قطعة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طرق تنسيق الملابس الكاروه باللون الأبيض والأسود، من وحي مدونات الموضة:



تنسيق المعطف الكاروه من وحي رؤى الموالي

رؤى الموالي بمعطف كاروه- الصورة من حسابها على انستغرام



نسقت مدونة الموضة رؤى الموالي المعطف الكاروه بالأبيض والأسود بطريقة فخمة وأنيقة، حيث اعتمدت معطف كاروه مع فستان طويل باللون البني.

ونسقت رؤى الموالي مع هذه الإطلالة، توربان أسود، مع حذاء بوت ذي رقبة قصيرة وأربطة أمامية باللون الأسود، إضافة إلى حقيبة يد من الجلد الأسود.

تابعي المزيد: أزياء محتشمة لإطلالات رمضان 2021



تنسيق الفيست الكاروه من وحي دلال الدوب

إطلالة كاجوال من دلال الدوب- الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة ربيعية أنيقة، نسقت مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب الفيست الكاروه باللون الأبيض والأسود، مع قميص باللون الأزرق الفاتح، وبنطلون أسود واسع.

واعتمدت دلال الدوب مع هذه الإطلالة، حذاء بوت أسود ذا رقبة عالية، مع حقيبة كتف باللونين الأبيض والأسود من ماركة Burberry، إضافة إلى إيشارب باللون الأبيض.

تابعي المزيد: فساتين ناعمة تليق بربيع 2021 من شي إن SHEIN



تنسيق القميص الكاروه من وحي منة السني

البلوفر القصير مع قميص كاروه من منة السني- الصورة من حسابها على انستغرام



لإطلالة كاجوال عملية، تناسب الخروجات النهارية السريعة، نسقت مدونة الموضة المصرية منة السني، القميص الكاروه باللون الأبيض والأسود، مع بلوفر أوفر سايز قصير باللون الأحمر.

واعتمدت منة السني مع هذه الإطلالة، بنطلوناً أسود ضيقاً، مع توربان بنفس لون البنطلون، إضافة إلى حذاء رياضي باللون الأبيض، وحقيبة كتف سوداء.

تابعي المزيد: موديلات تنانير طويلة رسمية 2021



تنسيق الكارديجان الكاروه من وحي وفاء عز الدين

وفاء عز الدين بكارديجان كاروه طويل- الصورة من حسابها على انستغرام



لا غنى عن الكارديجان في الإطلالات اليومية خاصة خلال فصلي الخريف والربيع، نظراً لأناقته وإمكانية تنسيقه مع مختلف قطع الملابس.

وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أنيقة بالكارديجان الكاروه باللون الأبيض والأسود، يُمكنكِ أن تستوحي هذه الإطلالة من مدونة الموضة المصرية وفاء عز الدين، حيث نسقت كارديجان كاروه باللون الأبيض والأسود، مع بنطلون أسود واسع، وفيست أسود قصير، إضافة إلى قميص أبيض طويل، وإيشارب أبيض.

واعتمدت وفاء عز الدين مع هذه الإطلالة، حقيبة كتف سوداء، مع حذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض.

تابعي المزيد: طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري