لهذا السبب لا يحفظ البيض الطازج في الثلاجة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعامل ربات البيوت بشكل واحد مع البيض الطازج، من خلال حفظه في الثلاجة، ولكن البعض ينصح بعدم وضع البيض في الثلاجة بعد شرائه، وضرورة الانتظار وتركه يوما كاملا خارج الثلاجة، حتى لا تلتصق القشرة في بياض البيض.

كيفية التعرف على البيض الطازج

وهناك خطوات بسيطة تساعدنا على التعرف على البيض الطازج، منها، كما ذكرها موقع «سي بي سي سفرة»:

- يمكن وضع البيضة في كأس مملوئة بالماء البارد، فإذا بقيت في القاع، فهي طازجة، أما البيضة القديمة فتطفو بسرعة على السطح.

طريقة وضع البيض في الثلاجة

- إن حفظ البيض في الثلاجة له وضعية خاصة للحفاظ عليه طازج لأطول فترة، حيث يحفظ البيض في الثلاجة عن طريق وضع الجهة الحادة للبيضة على أرضية المكان المخصص له بينما تبقى الخلية الهوائية في أعلى البيضة.

- أما إذا تم حفظ البيض بالعكس، فإن ذلك سيخلق فقاعة من الهواء ستصعد مع الوقت إلى أعلى البيضة ومن الممكن أن تتلف، كما أضاف الخبراء بضرورة عدم غسل البيض قبل حفظه في الثلاجة لأن ذلك قد يدمر الغشاء الطبيعي للبيضة بل فقط تنظف قبل الطهي مباشرة.