بعد وفاته بـ«القلب».. 10 معلومات عن مرض «حما» تامر حسني

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أعلنت عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، عن وفاة والدها، وذلك بنشر صور لهما عبر حسابها بـ«إنستجرام».

ونعى الفنان تامر حسني، «حماه» عبر صفحته على «فيسبوك» قائلا: «توفي اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها أنعم عليه ربنا بهم وأنعم عليه أيضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة، وفي هذا الشهر الكريم اسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من توفاهم الله إنا لله وإنا إليه راجعون».

منشور الفنان تامر حسني، عن وفاة والد زوجته، كشف أنها جاءت بسبب إصابته بمرض القلب وبعض الأمراض الزمنة، وفي التقرير التالي يرصد «هن» كل ما هو متعلق بمرض القلب الذي أودى بحياة والد بسمة بوسيل.

مرض القلب

مرض القلب هو وصف لمجموعة من الأمراض التي تؤثر في القلب ونظامه، وتشمل أنواع مختلفة منها أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي، ومشكلات نظم القلب، أو وجود بعض عيوب القلب التي يولد بها الشخص، ويمكن أيضًا أن يكون المرض متعلق بصمام القلب، واعتلال عضلة القلب.

أعراض مرض القلب

تختلف أعراض الأمراض القلبية حسب نوع الإصابة، إذ أن الأعراض تختلف من عرض لآخر.

أعراض أمراض القلب في الأوعية الدموية

- ألم وضيق الصدر.

- ضغط الصدر وانقباض الصدر.

- ضيق النفَس.

- ألم أو خدر أو ضعف أو برودة في ساقيك أو ذراعيك، خاصة إذا كانت الأوعية الدموية في هذه الأجزاء من جسمك ضيقة.

- ألم في العنق أو الفك أو الحلق أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر.

أعراض عدم انتظام نبض القلب

- خفقان في الصدر.

- تسارع في نبض القلب «الخفقان»، أو تباطؤ في نبض القلب «بطء القلب».

- آلام أو عدم ارتياح في منطقة الصدر.

- ضيق النفس.

- الدوار.

- الدوخة.

- فقدان الوعي «الإغماء»، أو الاقتراب من فقدان الوعي.

أعراض مرض القلب الناتج عن العيوب القلبية

- تحول لون الجلد إلى اللون الرمادي الشاحب أو الأزرق.

- تورم في الساقين أو البطن أو المناطق المحيطة بالعينين.

- بالنسبة للرضَّع، ضيق النفَس أثناء الرضاعة، ما يؤدي إلى عدم زيادة وزن الرضيع زيادة طبيعية.

أعراض مرض القلب الناجمة عن اعتلال عضلة القلب

- عسر التنفس عند ممارسة الأنشطة أو أثناء الراحة.

- تورم الساقين والكاحلين والقدمين.

- الإرهاق.

- عدم انتظام ضربات القلب ما يعطي شعورًا بسرعة ضربات القلب أو الخفقان أو الرفرفة.

- الشعور بالدوخة والدوار والإغماء.

أعراض مرض القلب الناتج عن التهاب القلب

- الحمى.

- ضيق النفس.

- الضعف أو الإرهاق.

- تورم في الساقين أو البطن.

- تغيرات في نظم القلب.

- السعال الجاف أو المستمر.

- الطفح الجلدي أو البقع غير العادية.

أعراض أمراض القلب الناتجة عن مشكلات في صمامات القلب

- الإرهاق.

- ضيق النفس.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- تورم القدمين أو الكاحلين.

- ألم الصدر.

- فقدان الوعي «الإغماء».

مضاعفات الإصابة بأمراض القلب

فشل القلب

يعد فشل القلب من أكثر مضاعفات أمراض القلب شيوعًا، ويقع ذلك عندما لا يستطيع القلب الضخ بما يكفي من الدم لتلبية احتياجات جسمك، وينتج أيضًا عن العديد من أمراض القلب، مثل عيوب القلب الخلقية أو المرض القلبي الوعائي أو أمراض صمامات القلب أو التهابات القلب أو اعتلال عضلة القلب.

النوبة القلبية

عند وجود جلطة دموية تمنع تدفق الدم عبر أحد الأوعية الدموية التي تغذي القلب فإنها تسبب نوبة قلبية ربما تؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب أو تدميره.

السكتة الدماغية

تحدث عندما تضيق الشرايين التي تمد الدماغ بالدم أو تسد إلى درجة عدم وصول إلا القليل جدًا من الدم إلى الدماغ.

تمدد الأوعية الدموية

تحدث في أي مكان في الجسم تمدد الأوعية الدموية، وهي عبارة عن انتفاخ في جدار شريانك، وفي حالة حدوث انفجار الأوعية الدموية المتمددة، ربما تواجه نزيفًا داخليًا يمكن أن يسبب الوفاة.

مرض الشريان المحيطي

لا يتدفق الدم إلى الأطرااف خاصة في الساقين، ما يؤدي إلى ألم شديد عند المشي، ويمكن أن يتسبب تصلب الشرايين أيضًا في مرض الشريان المحيطي.

توقف القلب المفاجئ

توقف القلب المفاجئ هو فقدان مفاجئ لوظيفة القلب والتنفس والوعي، غالبًا ما يحدث بسبب اضطراب النظم القلبي، وتؤدي إلى الموت القلبي المفاجئ إذا لم تعالج على الفور.

الوقاية من أمراض القلب

- الامتناع عن التدخين.

- السيطرة على المشكلات الصحية الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وداء السكري.

- ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا معظم أيام الأسبوع.

- اتباع نظام غذائي منخفض الأملاح والدهون المشبعة.

- الحفاظ على وزن صحي.

- التقليل من التوتر والسيطرة عليه.

- ممارسة العادات الصحية الجيدة.