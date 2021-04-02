الامارات | بالصور..فنان سوري شاب يحول الهموم اليومية إلى إبداع

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..فنان سوري شاب يحول الهموم اليومية إلى إبداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوثق الفنان السوري الشاب يزن رزق، بطريقة مبدعة وغير تقليدية، الواقع اليومي المعيشي الصعب والمعقد في بلده ، محوّلا المساحات الأرضية إلى لوحات تلّخص الكثير من الهموم التي يواجهها المواطن السوري يوميا من الطوابير لتأمين الحاجات الأساسية وصولا إلى أزمة كورونا التي زادت على الهموم هما جديدا.

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