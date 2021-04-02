لايف ستايل

الامارات | بالصور..فنان سوري شاب يحول الهموم اليومية إلى إبداع

0 نشر
متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..فنان سوري شاب يحول الهموم اليومية إلى إبداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوثق الفنان السوري الشاب يزن رزق، بطريقة مبدعة وغير تقليدية، الواقع اليومي المعيشي الصعب والمعقد في بلده ، محوّلا المساحات الأرضية إلى لوحات تلّخص الكثير من الهموم التي يواجهها المواطن السوري يوميا من الطوابير لتأمين الحاجات الأساسية وصولا إلى أزمة التي زادت على الهموم هما جديدا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا