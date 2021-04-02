كورونا اليوم: دواء شهير يقلل من خطر الوفاة.. واكتشاف عفن يمنع الفيروس من التكاثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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دراسة: لقاحا "مودرنا" و"فايزر" فعالان ضد كورونا بنسبة 90%

يوفر لقاحا "فايزر"، و"مودرنا" للوقاية من فيروس كورونا المستجد حماية فعالة للغاية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

وعند التطعيم بشكل كامل، كانت اللقاحات فعالة بنسبة 90% في الوقاية من العدوى، بما في ذلك المرض دون أعراض، بحسب التقرير.

وبعد 14 يوماً على الأقل من الجرعة الأولى، وقبل الحصول على الجرعة الثانية، بلغت نسبة الحماية 80%، وفقاً لتقرير الوكالة الأسبوعي عن نسبة انتشار المرض والوفيات، وفقًا لموقع "سي إن إن".

أقراص دواء شهيرة تقلل من وفيات كورونا

يبحث العلماء عن دواء يكون هو المخرج للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفي خلال تلك الرحلة، توصل الأطباء إلى أن أحد المسكنات المعروفة قادرة على تقليل خطر الوفاة.

أشار الدكتور "كريس" إلى أن تناول أقراص الأسبرين، مسكن الآلام اليومي، يقلل من خطر الوفاة من كوفيد-19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ووجد باحثون من جامعة جورج واشنطن أن الأسبرين له تأثيرات واقية للرئة، هذا يعني أن الدواء قد يقلل من الحاجة إلى اجهز التنفس والقبول في وحدة العناية المركزة ، ويمكن أن يمنع الوفيات الناجمة عن مضاعفات كوفيد-19.

الروس يكتشفون عفنا يمنع فيروس كورونا من التكاثر

أجرى العلماء الروس والأجانب بحثا دفع بهم إلى استنتاج مفاده بأن العفن الفطري الذي ينتمي إلى أسرة Aspergillus يتضمن مواد قادرة على منع الفيروس التاجي من تطوير نشاطه والتكاثر.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن المادة المذكورة يمكن أن تشكل أساسا لدواء فعال ضد "كوفيد – 19" سيكون أقل سميّة من الأدوية المستخدمة في الوقت الراهن لعلاج المرضى المصابين بـفيروس كورونا.

صرح مدير مختبر النمذجة الكمبيوترية للأدوية في جامعة جنوب الأورال الروسية الفدرالية فلاديمير بوتيومكن، للصحيفة بأن فطر Aspergillus قد يسبب في الظروف العادية إصابة الناس بداء فطري قاتل، لكن الدواء الذي أعده العلماء على أساسه لا يهدد الرئتين، إذ أنه عبارة عن مركّب متكوّن من جزيئات بسيطة معزولة من العفن وغير سامة وغير قادرة على التكاثر في جسم الإنسان، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".