مضاعفات ما بعد الشفاء.. زيادة معدلات تلف الأعضاء بعد التعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة حديثة لعلماء بالمملكة المتحدة أن معظم الأشخاص الذين خرجوا من المستشفى بعد التعافي من إصابتهم بكورونا، تم تشخيصهم بتلف عضوي متعدد، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

وكشف الباحثون أنه بمجرد أن يصيب الفيروس جسم الإنسان - فإنه لا يؤثر فقط على جهاز المناعة أو الأعضاء الأخرى بشكل مؤقت، ولكنه أيضًا يجعل الجسم يعاني من بعض المضاعفات الصحية الخطيرة حتى بعد التعافي، كما ذكرت التقارير الأخيرة أن العديد من مرضى كورونا المتعافين والذين خرجوا من المستشفيات، تم تشخيصهم بفشل عضوي متعدد.

فشل العديد من الأعضاء لمرضى كورونا المتعافين

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن كوفيد طويل المدى بين العديد من المرضى المتعافين، كانت بعض هذه الأعراض طويلة الأمد - مضاعفات القلب والكلى والكبد.

ما هو مرض كوفيد طويل الأمد؟

قال خبراء الصحة إن أي أعراض غير مبررة تستمر لأكثر من 12 أسبوعًا بعد الإصابة بكورونا يمكن اعتبارها متلازمة طويلة ، لإضافة المزيد إلى المشاكل الموجودة بالفعل.

وأشار تقرير حديث إلى أن بعض مرضى كورونا المتعافين كانوا يعانون أيضًا من تلف العديد من الأعضاء، فقد شرع فريق من الباحثين في المملكة المتحدة من مكتب الإحصاء الوطني، وجامعة كوليدج لندن وجامعة ليستر، في مقارنة معدلات ضعف الأعضاء لدى الأفراد المصابين بفيروس كوفيد -19 بعد عدة أشهر من الخروج من المستشفى مع مجموعة تحكم مطابقة، من عامة السكان.

تستند النتائج التي توصلوا إليها إلى 47780 فردًا (متوسط العمر 65 عامًا ، 55٪ رجال) في مستشفى في إنجلترا مع كورونا وخرجوا أحياء بحلول 31 أغسطس 2020، تمت مطابقة المشاركين مع عناصر تحكم، بناءً على الخصائص الشخصية والتاريخ الطبي، ثم تم استخدام السجلات الصحية لتتبع معدلات إعادة الدخول إلى المستشفى (أو أي قبول للضوابط)، والوفاة من أي سبب، وتشخيص أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والكلى والكبد حتى 30 سبتمبر 2020.

أمراض الجهاز التنفسي ومضاعفات أخرى

على مدى متابعة 140 يومًا في المتوسط ، تم إعادة قبول ما يقرب من ثلث الأفراد الذين خرجوا من المستشفى بعد كوفيد -19 الحاد (14060 من 47780) وتوفي أكثر من 1 من كل 10 (5875) بعد الخروج.

حدثت هذه الأحداث بمعدلات 766 إعادة قبول و 320 حالة وفاة لكل 1000 شخص - سنة، والتي كانت أكبر بأربعة وثمانية أضعاف، على التوالي، من تلك الموجودة في الضوابط المتطابقة.

كما تم رفع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بشكل كبير في المرضى المصابين بفيروس كوفيد -19 ، مع 539 و 66 و 29 تشخيصًا جديدًا لكل 1000 شخص - سنة، على التوالي (ما يعادل 27 و 3 و 1.5 مرة أكبر. من الضوابط المتطابقة).

كانت الاختلافات في معدلات الخلل الوظيفي متعدد الأعضاء بين المرضى المصابين بـ COVID-19 والضوابط المتطابقة أكبر للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا مقارنة بمن هم في سن 70 عامًا أو أكثر، وفي مجموعات الأقليات العرقية مقارنة بالسكان البيض، مع وجود أكبر اختلافات لوحظت في أمراض الجهاز التنفسي، كانت الفروق في معدلات المرض بين الرجال والنساء صغيرة بشكل عام.

التشخيص والعلاج والوقاية من مرض ما بعد كورونا

كانت هذه دراسة كبيرة ومصممة جيدًا باستخدام 10 سنوات من السجلات السريرية التاريخية لمطابقة الأفراد المصابين بكورونا تمامًا مع عناصر التحكم، ومع ذلك، فإن النتائج قائمة على الملاحظة، ولا يستطيع المؤلفون استبعاد احتمال انخفاض معدلات التشخيص بشكل عام بشكل غير مباشر بسبب الوباء، لا سيما في الأشخاص الذين لم يدخلوا المستشفى مصابين بكورونا .

وكتبوا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تشخيص متلازمة ما بعد كوفيد وعلاجها والوقاية منها يتطلب نهجًا متكاملًا بدلاً من مقاربات خاصة بالأعضاء أو الأمراض"، ويقولون ايضًا إن هناك حاجة إلى إجراء بحث عاجل "لفهم عوامل الخطر لمتلازمة ما بعد كوفيد بحيث يمكن استهداف العلاج بشكل أفضل للسكان المعرضين للخطر من الناحية الديموغرافية والسريرية".