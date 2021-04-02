مواقف بكت فيها رضوى الشربيني في برنامجها: وداع ونعي وعلاقة عاطفية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كان عندي كابوس لمدة 50 يوم».. بهذه الكلمات الحزينة بدأت الإعلامية رضوى الشربيني، حديثها في أول ظهور لها في برنامجها «هي وبس»، بعد وفاة والدتها، لتدخل في حالة من الانهيار بالبكاء، لم يمكنها من الحديث عن الموقف الصعب الذي عاشته.

وقالت «رضوى» وهي باكية: «لا أستطيع الحديث عن تفاصيله الآن، لكن كان يجب أن أظهر معكم لأننا نقدم رسالة، وحشتوني جدا ومتشكرة جدا إني محستش اللي عملته في الخمس سنين اللي فاتوا راح، بشكر كل الناس اللي دعوا لي ودعوا لأمي الله يرحمها، وأشكر شخص معين وقف جنبي».

بكاء الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامجها، لم يكن المرة الأولى لها، فمرات سابقة تأثرت الإعلامية في مواقف متعددة، قابلتها بالبكاء، ويرصدها «هن» في التقرير التالي.

ودعت الجمهور بالبكاء

خلال الحلقة الأخيرة للموسم الثالث من برنامج الإعلامية رضوى الشربيني، التي ودعت جمهورها بالبكاء، وتحدثت عن برنامجها: «حاولنا نقول إن الحب ده أحلى حاجة في الدنيا، لكن لازم العقل يوازن القلب، حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة وصبورة وبلاش زن على مصروف البيت.. قولنا لكل بنت في ثانوي عام وإعدادي، بلاش تبتدي حياتك براجل مش عشان هو وحش، لكن لازم تكوني مالية مركزك وقلبك وعقلك وروحي، وإلا لو هنضطر نطلق ونغير الراجل لما نكتمل».

وودعت «رضوى» جمهورها برسالة بكت فيها: «لو برنامجي مرجعش أنا بقيت متطمنة عليكم، لو عيطت في يوم فده من قلبي مش تمثيل ولو ضحكت وقعدت أهزر فده برضه من قلبي، لأن دي شخصيتي ومش همثل علشان أثبت إني مذيعة».

بكت لأجل رجل

في إحدى الحلقات السابقة للإعلامية رضوى الشربيني، في برنامجها، تلقت اتصال هاتفي من شخص يدعى «أحمد»، تحدث عن انتهاء علاقته العاطفية بخطيبته، قبل موعد الزفاف بـ50 يومًا، بسبب إنها اكتشفت أنه كان يحدث إحدى الفتيات عبر «واتس آب»، وقدم الشاب اعتذارا على الهواء لخطيبته.

الموقف الذي تأثرت لأجله الإعلامية رضوى الشربيني، وطالبت خطيبة الفتاة بمسامحته: «أنا بعيط من الفرحة.. مبقاش فيه رجالة زيك، وإن شاء الله ترجعلك.. الرجالة بتستهون بمشاعر السيدات، وفاكرين إنهم دخلوا علاقة وماشيين وخلاص، لكن لما يكون في حد زي كدة، فمعتقدش إن في منه كتير في 2018».

نعت هيثم أحمد زكي بالبكاء

تأثرت الإعلامية رضوى الشربيني، بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، ونعته في البرنامج «إحنا مكناش أصدقاء وشوفته 4 مرات في حياتي بس كان شخص غلبان وطيب ومش مضر».

وأضافت «الشربيني»: «موت فجأة وفي السن دة، أنا كنت عاملة بوست بقول فيه إنه عاش يتيم ومات وحيد.. الله يرحمه»، وطلبت من متابعيها قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالمغفرة.