5 صور تجمع بسمة بوسيل بوالدها قبل رحيله: أغلى من روحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة مؤثرة أبكت جمهورها ومتابعيها كتبتها بسمة بوسيل زوجة الفنانة تامر حسني، حيث وجهت الرسالة هذه المرة إلى فقيدها ووالدها، والذي أعلنت نبأ وفاته لمتابعيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، وكانت بسمة دوما ما تشارك جمهورها بأخبار وتفاصيل من حياتها الشخصية والأسرية مع والدها وزوجها تامر حسني.

وفيما يلي أبرز المواقف التي جمعت بسمة بوسيل ووالدها قبل وفاته، خلال الطفولة وفي الكبر والمناسبات العائلية المختلفة.

بسمة بوسيل ووالدها في الطفولة

شاركت بسمة بوسيل صورة من طفولتها جمعتها بوالدها، بالرغم من أنها كانت كثيرة الظهور مع والدتها، إلا أنها أحبت ظهور والدها أيضا، وكانت تنشر دوما صورا من المناسبات التي تجمعهما.

بسمة بوسيل ووالدها في المستشفى

تعرض والد عارضة الأزياء بسمة بوسيل في عام 2019، إلى وعكة صحية أدخلته المستشفى، وفور شفائه حرصت على أن يطمئن جمهورها على صحة والدها، واعلنت أنه في خير حال، ونشرت الصور التي جمعتهما عبر السوشيال ميديا.

خروجات بسمة بوسيل ووالدها

كانت تحرص بسمة بوسيل على توثيق أوقاتها التي تقضيها مع والدها في الخارج.

عيد ميلاد والد بسمة بوسيل

هذه الصور التي اختارتها من عيد ميلاده الـ61، لتنشرها بالتزامن مع نبأ وفاته، حيث ظهر الجد مع أولادها الثلاثة من الفنان تامر حسني.

وفاة والد بسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت نبأ وفاة والدها قبل قليل، وكتبت عبر «إنسجرام»، «راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا راح اللي كان كل مايندهني يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتابعت: «اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعنى به يارب العالمين، اللهم اغر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يارب يا رحيم».

وأضافت: «ربي إنه ليس معي ولكنه في قلبي فى دعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له اللهم إن رحمتك وسعت كل شئ، فارحم أبي رحمه تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا».