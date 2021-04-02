نسرين طافش تفسخ خطبتها رسميا: مفيش التقاء روحي وفكري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة نسرين طافش على الشائعات التي لاحقتها مؤخرا، بشأن الفن والزواج والارتباط، وذلك خلال استضافتها في برنامج «أسرار النجوم»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي على أثير إذاعة «نجوم إف إم»، وكشفت خلال اللقاء عن الكثير من القضايا التي لاحقتها مؤخرا.

احتفال نسرين طافش بعيد ميلادها

كما أعلنت نسرين طافش خلال البرنامج فسخ خطبتها رسميا، يأتي ذلك بعد أسابيع من احتفالها بعيد ميلادها الـ39، ونشرت صور لهذا الاحتفال ووجهت رسالة لنفسها قالت فيها «رحلة الحياة هدية عظيمة من الله.. تفاصيل الرحلة مدهشة.. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها ونزلاتها ومفاجآتها.. كل سنة بتفاجأ بنفسي كيف صرت عم باخد الامور ببساطة اكتر والتعقيدات بمرونة اكبر والمشتتات بتجاهل أغلب الأوقات.. و التحديات بحلول انضج و أوعى.. و لسا قدامي كتير من الدروس الي رح اتعلم منها و اتطور».

وأكملت، «حياتي اليوم اجمل من أي وقت مضى صحتي ولياقتي أقوى من أي وقت مضى كانو عن جد الزمن مجرد وهم.. عقلي وروحي في تأمل وتناغم بين النجوم والكواكب والمجرات ورجلي ثابتين عالأرض وجواتها متل جذور الشجر.. وقلبي طفل حر رح يضل يحب ويفرح ويسعى ويجتهد و يعيش بهجة الحياة الطيبة مهما صار».

نسرين طافش تعلن فسخ خطبتها

وقالت نسرين طافش خلال برنامج «أسرار النجوم»، عن الشائعات التي تلاحقها، «أنا دايما في حالي والناس بتطلع عليا إشاعات كتير، وده مش بس أنا كمان كل الفنانين الكويسين، الموهوبة والناجحة وكل الناس اللي كويسين في ناس بتركز وتتمنى زوال النعمة، وبيعلقوا فشلهم علينا».

وتحدثت نسرين طافش عن ارتباطها عاطفيا في نهاية عام 2020، ولكنها لم تعلن عن أي خطوة رسمية غير الخطوبة، إلى أن أعلنت عن فسخ خطبتها من الرجل الذي أحبته لأنه لم يكن هناك التقاء روحي وفكري كما توقعت، موضحة أنها تحلم بالأمومة.