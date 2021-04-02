أغرب موقف لكندة علوش عن والدها.. ترك حب عمره بعد 10 سنوات وتزوج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه أمير كرارة على قناة «اون إي»، وروت خلال الحلقة أغرب موقف تعرضت له في حياتها، وذلك خلال تصوير أحد أعمالها في أسبانيا، وهو مسلسل «نزار قباني»، حيث أراد رجل أن يدعو فريق العمل للعشاء، وهو رجل مجهول بالنسبة لهم لا أحد يعرفه، واكتشفت في نهاية المطاف إنه في مقام «خالها».

واستكملت كندة علوش روايتها، بأن الشخص كان رجل أعمال سوري، لذا قررت ألا تذهب لأنه غير معروف، فأصر فريق العمل على ذلك، «رحت بقى متكدرة ومضايقة ومصدرة الوش الخشب، وقلت مين ده اللي عايز يقعد مع الفنانين وخلاص، وقعد يحكي عن ذكرياته في سوريا بقاله كتير جدا مراحش وقعد يحكي وقصص كلها ألم وذكريات».

ومن هنا التفت كندة علوش إليه وبدأت تستمع له، وتدخلت في الحوار، «أنا أتعقدت من الحب لأن أختي حبت واحد 10 سنين، ولما سابوا بعض أتجوز على طول، وهي اتجوزت ولسه بتحبه، وفجأة سألته هو اسمه إيه لما عرفت إنه دكتور سنان».

وأكملت، «قال حاجات أنا أعرفها عن الراجل ده، ولما سألته قالي مازن علوش طلع أبويا، كان بيحكي قصة أنا أعرفها، وهي أنه حصل مشاكل بين أبويا وحبيبته فعلا بسبب اختلاف الأديان، ولما قال أتجوز على طول وخلف كان قصده علينا إحنا أولاد مازن علوش».

وقالت خلال حديثها: «الموقف ده غريب جدا أنا الوحيدة مكنتش طايقاه وطلعت الوحيدة اللي أعرفه، وقالي أنتي بنت مازن قلتله أه، ارتبك وقعد يعيط، وقالي كان ممكن تكوني بنت أختي، وطبعا عشان بابا كان حكالنا القصة وماما بتتعامل معاها عادي، قلت هكلم أخته اللي هي حب عمر بابا».

وتحدثت كندة علوش مع تلك الفتاة التي أحبها والدها لـ10 سنوات، «قلتلها إزيك أنا كندة علوش قالتلي إديني أخويا وقعدت تعيط، وبعدين تمالكت نفسها وكلمتني، وطبعا موقف غريب جدا، والراجل قعد يقولي كان ممكون أكون خالك، وبقى شايلنا من على الأرض عشان أنا في مقام بنت أخته».