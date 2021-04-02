في يومه العالمي.. أطعمة يحذر تناولها لأطفال التوحد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يوافق الثاني من أبريل في كل عام، اليوم العالمي لمرضى التوحد، وهو المرض الذي يتم تعريفه بأنه ضعف في القدرة على التواصل الاجتماعي وتنمية المهارات اللغوية، وعادة ما يكون الأطفال المصابين بالتوحد انتقائيين في اختيار الأطعمة المختلفة، ومن الأكلات التي لا تتناسب مع الأطفال مرضى التوحد، كما ذكرها موقع daily medical.

أكلات يحذر تناولها للأطفال مرضى التوحد

بدائل الحليب

يجب على الأبوين البحث عن بدائل الحليب، ومنها حليب اللوز والصويا، ويرجع سبب عدم ملائمة الحليب الحيواني احتوائه على بروتين الكازين.

خبز القمح

لا ينبغي لطفل التوحد تناول خبز القمح لأنه يحتوي على الجلوتين، ومن البدائل العملية أن يتم عمل الخبز في البيت بالاعتماد على دقيق خالٍ من الجلوتين.

بدائل الجبن

توجد بدائل للأجبان مصنوعة من حليب الصويا تتميز بنفس السُمك والملمس الذي تشتهر به أجبان الحليب البقري.

اللحوم المصنعة

تتضمن عملية تصنيع منتجات اللحوم مثل السجق والبرجر واللانشون إضافة القمح إليها، ويعني ذلك أنها ليست خالية من الجلوتين حتى وإن كانت نسبته فيها قليلة، لذلك ينبغي تجنب اللحوم المصنعة بما في ذلك قطع الدجاج المقلية في دقيق.

الفواكه والخضروات

من أفضل الأطعمة لطفل التوحد الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة التي لا تحتوي على منكهات مضافة.

الحلويات

يجب الابتعاد أيضا عن الكيكات والحلويات، حيث يحتوي معظمها على الجلوتين، ويمكن الاستعاضة عنها بالحلويات المحضرة في المنزل أو في المخابز التي توفر الحلويات الخالية من الجلوتين.