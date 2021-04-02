دراسة تحذر من الإفراط في تناول عصير البرتقال: قد يسبب السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة إنديانا بلومنجتون الأمريكية، أن أولئك الذين يتناولون أكثر من برتقالة واحدة في اليوم، تزداد لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 79%.

وأشارت الدراسة إلى أن الحمضيات تحتوى على مادة تسمى سورالين تجعل الجلد حساسا لأشعة الشمس التي تسبب السرطان، نتيجة للتعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية.

ومن خلال البحث في العلاقة بين استهلاك الحمضيات وسرطان الجلد، مع الأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل المعروفة بأنها عوامل خطر للمرض، مثل العمر وامتلاك البشرة الفاتحة، توصلت الدراسة إلى أن أؤلئك الذين يتناولون أكثر من حصة واحدة من الفاكهة بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد القاتل، بحسب ما جاء في صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ومن خلال البحث في العلاقة بين استهلاك الحمضيات وسرطان الجلد، مع الأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل المعروفة بأنها عوامل خطر للمرض، مثل العمر وامتلاك البشرة الفاتحة، توصلت الدراسة إلى أن أولئك الذين يتناولون أكثر من حصة واحدة من الفاكهة بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد القاتل.

وقالت الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية، التي نشرت البحث إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد قد ينصحون بتجنب عصير الفاكهة في المستقبل.

علامات الإصابة بسرطان الجلد

علامات التحذير العلامة الأكثر شيوعاً لسرطان الجلد هي ظهور النمش أو البقعة في الجلد.

إذا بدأت بقعة جديدة أو موجودة في تغيير شكلها، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

قد تكون البقع التي لها حدود غير منتظمة، علامة تحذيرية لسرطان الجلد.

إذا كان لديك بقعة بألوان مختلفة، فتحدث إلى الطبيب فوراً.

إذا ارتفعت البقع في الجسم فهذه علامة على الإصابة بسرطان الجلد.