كل ما تريد معرفته عن موضة شعر صيف 2021.. «كيري وكثيف»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتميز موضة الشعر في ربيع وصيف 2021، بالحيوية والنعومة والانطلاق معا، في ظل استمرار مواجهة العالم لفيروس كورونا المستجد، الذي ألقى بظلاله على مجال الموضة، وجعلها تميل إلى البساطة والتلقائية والبعد عن التكلف، فضلا عن اندثار بعض صيحات الموضة التي استمرت طيلة السنوات القليلة الماضية.

الشعر الكثيف موضة ربيع وصيف 2021.. والمنسدل «راحت عليه»

ويوضح مصفف الشعر ميدو أسامة، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضة الشعر في ربيع وصيف 2021، قائلا إن الشعر الكثيف هو الأكثر رواجا هذا العالم سواء كان طويلا أو قصيرا، بالإضافة إلى الشعر المموج «الويفي» و«الكيرلي»، مع تراجع تصفيف الشعر المنسدل الانسيابي، وجعل الشعر أكثر حيوية وأشبه بالمظهر الطبيعي للشعر، متابعا: «في عرايس بتعمل شعرها كيرلي عادي».

الألوان الأكثر رواجا موضة شعر ربيع وصيف 2021

وعن موضة صبغات الشعر في ربيع وصيف 2021، يوضح ميدو أسامة أن البني بمختلف درجاته والأشقر هم الأكثر رواجا هذا العام، فضلا عن الألوان الأزرق والقرمزي و«بينك»، في ظل تراجع اللونين الرمادي والأبيض: «بقوا موضة قديمة، ومابقوش يطلبوا السنادي، عكس السنة اللي فات واللي قبلها».

وتابع حديثه، بأن قصات الشعر القصير منتشرة ضمن صحيات موضة ربيع وصيف 2021، مردفا: «في ناس كتير بتطلب قصة الشعر اللي بتكون فيها ناحية أطول من التانية، بس التركيز الأكبر على الفوليم وإنه ميبقاش مقصف».

فنانات ظهرن بصحيات شعر جديدة «على الموضة»

ومنذ أسابيع عدة، فاجأت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شاركت، باللوك الجديد، حيث أطلت بعد صبغ شعرها باللون القرمزي الفاتح، معلقة باللغة الإنجليزية على «اللوك» الجديد: «الحياة كلها بقى لونها بمبي».

وسبق الفنانة هنا شيحة بعض الفنانات والإعلاميات، اللاتي قررن مفاجأة الجمهور بالظهور بشعر قرمزي اللون مع اختلاف درجاته، خلال جلسات التصوير والفعاليات المختلفة، من بينهن: هيفاء وهبي وبوسي شلبي وهيدي كرم، وسط تفاعل واسع من جمهورهن مع تلك الإطلالات التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات التي تنوعت بين الإعجاب بجراءة لون الشعر وانتقاده.