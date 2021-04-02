الامارات | روسيا..أطباء يكملون عملية قلب ناجحة رغم اندلاع حريق بالمستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا..أطباء يكملون عملية قلب ناجحة رغم اندلاع حريق بالمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح أطباء روس في إجراء جراحة قلب مفتوح لمريض رغم اندلاع حريق في المستشفى، حسبما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم.

وذكرت الوكالة أنه لم يكن بإمكان الأطباء التوقف عن إجراء العملية الجراحية رغم اندلاع الحريق في مدينة بلاجوفيشتشنسك، بأقصى شرق روسيا، مشيرة إلى أنهم غادروا المبنى الذي شبت فيه النيران بمجرد انتهاء العملية.

وأوضحت الوكالة أن حالة المريض كانت مستقرة بعد إجراء العملية، وأضافت أنه تم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى آخر. ولم يتم حتى الآن تحديد ملابسات الحريق الذي شب في سقف مبنى المستشفي.

وأشارت سلطات المدينة إلى أنه جرى نقل أكثر من 100 شخص إلى مكان آمن، دون الإبلاغ عن إصابة أحد.

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