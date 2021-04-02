"الاتنين بنفس اللبس".. تعرف على سعر سويت شيرت عمرو دياب وأحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

فاجأ الفنان أحمد حلمي، متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورته وهو يرتدي نفس السويت شيرت الذي ظهر به النجم الكبير عمرو دياب في صورة جمعته بالشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر.

ومازح الفنان أحمد حلمي الشاعر أيمن بهجت قمر، بسبب صورته مع الفنان عمرو دياب بنفس السويت شيرت التي يمتلكها، حيث نشر صورته إلى جانب صورة قمر وعمرو دياب، وعلق مازحا: "هو أنت ليه متصورتش معايا يا أيمن مع إني عندي نفس الطقم كامل ببنطلونه، ينفع يا عمرو".

السويت شيرت الذي ظهر به كلًا من عمرو دياب وحلمي في نفس اليوم، حيث ظهر به الأول في صورته مع أيمن بهجت قمر، بينما الأخير في فيديو نشره مع زوجته منى زكي عبر تطبيق Tik Tok، من العلامة التجارية All Saints، ويصل سعره بحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية إلى 125 يورو، وهو ما يعادل 2302 جنيه.