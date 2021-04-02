لربات المنزل.. طرق سهلة لتخزين الثوم لفترة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الثوم من الأطعمة التي لا تستغنى عنها ربة المنزل، وذلك نظرا لأنه يدخل في العديد من الوصفات أثناء إعداد الطعام، لذا ترتفع أسعاره خصوصا في بعض المواسم.

وقبل قدوم رمضان بأيام، نقدم لكم طرق لتخزين الثوم لأطول فترة ممكنة، كما ذكر موقع "wikihow".

- تجفيف ثمار الثوم جيدا قبل حفظها:

قومي بغسل ثمرة الثوم جيدا، واتركيها تجف في مكان مظلم خاليا من الرطوبة لمدة أسبوع تقريبًا، ويمكنك أيضا تعليق الثوم من سيقانه حتى يجف.

- حفظه في درجة حرارة الغرفة:

يخطئ الكثير من ربات المنزل في تخزين الثوم في الثلاجة، من الأفضل وضعه في درجة حرارة الغرفة الباردة التي تبلغ حوالي 16 درجة مئوية.

ويعد تبريد الثوم أيضا فكرة سيئة لأنه يتسبب في تلف الثمرة، حيث يعمل على إضافة الرطوبة إليها، مما قد يتسبب في نمو العفن.

ولكن إذا قمتِ بتقطيعه أو فرمه طازجا، يمكنك حفظه في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق لمدة قصيرة، ويجب استخدامه في أسرع وقت ممكن.

- حفظه في مكان جيد التهوية:

يسمح تخزين بصيلات الثوم في مكان جيد التهوية للثوم "بالتنفس" وإطالة عمره الافتراضي، لذا يمكنك الاحتفاظ به في شبكة أو سلة سلكية أو وعاء صغير به فتحات تهوية أو حتى كيس ورقي، ولا تقومي بتخزينه في أكياس بلاستيكية أو حاويات محكمة الغلق، لأن هذا يتسبب في تكون العفن.

- تخزينه في مكان جاف ومظلم:

تعتبر خزانة مطبخك مثالية لهذا الغرض، لذا احتفظي بالثوم بعيدًا عن أشعة الشمس والرطوبة لتجنب تعفنه.

- استخدميه بمجرد تقطيع الثمرة:

يتم تقصير العمر الافتراضي للثوم بشكل ملحوظ عندما تقومي بتقطيع الثمرة لإزالة الفصوص، ولكن إذا بدأ الثوم في النعومة، أو يحتوي على براعم خضراء، فقد حان الوقت للتخلص منه.

ويمكنك الاحتفاظ بثمرة الثوم غير المقطوعة لمدة تصل إلى 8 أسابيع إذا تم تخزينه بشكل صحيح، وفصوص الثوم أيضا التي تم أخذها من الثمرة يمكن حفظها من 3 إلى 10 أيام.

- تخزينه باستخدام الزيت:

يمكنك استخدام الزيت في تخزين الثوم، من خلال تقشير فصوص من الثوم وغمرها تمامًا في الزيت في وعاء زجاجي أو وعاء بلاستيكي، ثم ضعيها في برطمان أو حاوية محكمة الإغلاق، ثم ضعيه في الفريزر، واستخدمي ملعقة لاستخراج الثوم حسب الحاجة.

- تخزينه باستخدام الخل:

يمكنك تخليل فصوص الثوم المقشرة في الخل وتخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى أربعة أشهر، ولتخزين الثوم بهذه الطريقة، املئ برطمانًا زجاجيًا بفصوص الثوم المقشرة، ثم اسكبي الخل لملأ الفراغات، ثم قومي بإغلاق البرطمان بإحكام وضعيه في الثلاجة.