أطعمة عليك تجنبها فورا.. تضر بالجهاز المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ترتبط مناعتك ارتباطًا وثيقًا بما تأكله، كما أن اختيار طعامك يمكن أن يجعل جهاز المناعة لديك قويًا أو ضعيفًا، لهذا يصر الأطباء دائمًا على اتباع نظام غذائي متوازن ومغذٍ.

الآن دراسة جديدة من مجموعة العمل البيئية ومقرها الولايات المتحدة، تقول إن ما يقرب من 1250 نوعًا من الأطعمة المصنعة قد يضر بجهاز المناعة، المادة الحافظة المسؤولة عن ذلك هي ثلاثي بيوتيل هيدروكينون، لقد وجد أنه يضر بالجهاز المناعي في كل من الاختبارات على الحيوانات وفي الاختبارات غير الحيوانية المعروفة باسم اختبار السموم في المختبر عالي الإنتاجية.

ونشرت المجلة الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة هذه الدراسة، وفقا لموقع thehealthsite.

ما هو TBHQ؟

TBHQ هي مادة حافظة منتشرة في الأطعمة المصنعة، لقد تم استخدامه في الأطعمة لعقود عديدة ولا يخدم أي وظيفة إلى جانب زيادة العمر الافتراضي للمنتج.

يؤثر على بروتينات الخلايا المناعية

باستخدام نتائج اختبارات غير حيوانية جديدة، وجد الباحثون أن TBHQ يؤثر على بروتينات الخلايا المناعية بجرعات مماثلة لتلك التي تسبب ضررًا في الدراسات التقليدية، النتائج مهمة، كما يقول الباحثون، قد ركز الاهتمام العام والعلمي على العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة، قبل الوباء ، لم تحظ المواد الكيميائية التي قد تضر بالدفاع عن جهاز المناعة ضد العدوى أو السرطان بالاهتمام الكافي من وكالات الصحة العامة، وأضافوا أن هذا يجب أن يتغير لحماية الصحة العامة.

هذه المادة الحافظة يمكن أن تزيد من حساسية الطعام أيضًا

لغرض الدراسة، استخدم الباحثون بيانات من وكالة حماية البيئة Toxicity Forecaster ، أو ToxCast ، لتقييم المخاطر الصحية للمواد الكيميائية الأكثر شيوعًا المضافة إلى الغذاء، وكذلك "المواد الكيميائية إلى الأبد" المعروفة باسم PFAS ، والتي يمكن أن تنتقل إلى الغذاء من التعبئة والتغليف.

قاموا بتحليل جميع الدراسات المتاحة للجمهور التي توضح كيفية انتقال PFAS إلى المواد الغذائية من مواد التعبئة والتغليف أو معدات المعالجة.،وجدت دراسات سابقة أن TBHQ قد يؤثر على كيفية عمل لقاحات الإنفلونزا وقد يكون مرتبطًا بارتفاع الحساسية الغذائية.

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تريد جهازًا مناعيًا قويًا

نعلم جميعًا أن تناول الأطعمة المغذية سيجعل جهاز المناعة لدينا قويًا.

تأتي الفواكه والخضروات في المرتبة الأولى في قائمة الأطعمة المفيدة للمناعة.

تحتوي هذه الأطعمة على المعادن والفيتامينات الأساسية التي تساعد جسمك على محاربة مسببات الأمراض الغازية، مما يحميك من العدوى والأمراض.

لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تقلل من مناعتك، تحتاج إلى الابتعاد عن مثل هذه الأطعمة.

الأطعمة المصنعة تأتي في المرتبة الأولى في هذه القائمة.

المشروبات الغازية.

الأطعمة السكرية.

الكربوهيدرات المكررة ليست جيدة أيضًا لجهاز المناعة لديك.