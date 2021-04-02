موديلات صنادل أنيقة لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - يشهد موسم الصيف 2021 تنوعاً كبيراً في صيحات موضة الصنادل، الأمر الذي قد يضع كل فتاة وسيدة في حيرة من كثرة الخيارات المتاحة أمامها بما يناسب ذوقها والأسلوب الذي تحبّذه، سواء كانت تفضل التفاصيل المعقدة مثل ربطات الكاحل أو التصاميم التقليدية...



صنادل أنيقة وجريئة

فرانشيسكا ليبيراتوري Francesca Liberatore



من أحدث الصيحات التي تظهر في صنادل صيف 2021 الألوان الصريحة والنيون، والتي تحتاج إلى جرأة وحذر في ارتدائها مع ألوان أخرى، ويأتي بعض الألوان زاهياً مع تصميم من الجلد اللامع باللون التركواز، ويزيّنه سحاب فضي على سبيل المثال.

من الممكن أن ترتدي السيدة أو الفتاة أيضاً صنادل بألوان جريئة؛ كالأصفر الفسفوري والفوشيا بتصميم مبتكر، بالإضافة إلى اللون الأصفر النيون الذي يغطّي القدمين، والمفتوح من الأمام فتحتين للأصابع، وبكعب مرتفع باللون الفوشيا.

ليس فقط الألوان الزاهية والجريئة موضة هذا الصيف، بل يمكن أيضاً ارتداء صنادل تشمل عدة ألوان تجمع بين التركواز والأصفر والأحمر والرمادي، ويزيّنها سوار من سلسلة ذهبية مبرومة على سبيل المثال.

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صنادل بلمسات مودرن

فالنتينو Valentino



من الاتجاهات البارزة في موضة صيف 2021 أن يقوم المصممون بإعادة إحياء صيحات موضة قديمة، ثم يقدّمونها بعد إضافة لمسات مودرن عليها لتناسب الوقت الحالي، لذلك من أهم صيحات الموضة التي ظهرت هي موضة السبعينيات والستينيات، ولكن بأسلوب جديد وفريد من نوعه يجمع بين فخامة الكلاسيكي وجرأة المودرن، من الجلد الطبيعي، ومخطط باللونين الأسود والأبيض، كما أنه مفتوح من الأمام، مع كعب رفيع مرتفع معدني.

ومن أشهر الموديلات الكلاسيكية التي عاودت الظهور بقوة هذا الصيف، الحذاء السادة بمقدمة مدببة أو مستديرة من الجلد الطبيعي أو اللامع، وقد حقق هذا التصميم نجاحاً باهراً بألوان كلاسيكية أو محايدة؛ كالأسود والبيج من الجلد اللامع، بالإضافة طبعاً إلى ألوان تتماشى مع موضة الصيف وتناسب الأسلوب الجريء؛ مثل الصنادل باللون الوردي الداكن بجلد مزين بنقوش تشبه جلد الزواحف.

هذا وقد أصبح سوار الكاحل إحدى الصيحات التي ظهرت في موديلات الصنادل، وأصبح من الإطلالات الأساسية في صيف 2021، وقد تنوّعت موديلاته بحيث تجد كل فتاة وسيدة ما تفضله، سواء لفترة النهار أو المساء، ومن الموديلات الأساسية لطلّة النهار الصنادل الكلاسيك بألوان محايدة مزودة بسوار، الذي قد تتنوّع أشكاله من نفس خامة الصندل، سواء رفيعاً أو عريضاً، وقد يأتي هذا السوار ليكون أجمل ما في الحذاء والأكثر لفتاً للانتباه كإكسسوار، أو قد يأتي على شكل فيونكة أو سلاسل أو خرز، مما يضيف رقة وأنوثة.

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