كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - في فصل الربيع الحالي، لا بد من بحث الكثيرات من النساء عن أجمل تصاميم المجوهرات المزينة بالألوان والأزهار الربيعية، لذا نعرفك اليوم على أجمل الأساور الذهبية المزينة بالأزهار من علامات المجوهرات الراقية المختلفة؛ لتكملي إطلالاتك بكل أناقة وجمال في ربيع 2021.

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أساور ذهبية مزينة بالأزهار لربيع 2021





سوار لاكي سبرينغ من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

سوار لاكي سبرينغ من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels



تتميز دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels بتصاميم الزهور المختلفة، وتحتفي مجموعة لاكي سبرينغ بالربيع؛ من خلال الحلي بأشكال الخنافس والأزهار، ويُصنع هذا السوار من الذهب الزهري والعقيق الأحمر والأونيكس، ويُزين التصميم بعرق اللؤلؤ الأبيض؛ لتميز عالم الطبيعة المعطاءة الخاصة بالدار.





سوار الورود الملونة من لازوردي Lazurde

سوار الورود الملونة من لازوردي Lazurde





من علامة لازوردي Lazurde، اخترنا لكُنَّ سواراً مفتوحاً من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، مزيناً بالزهور المتعددة وبألوان مختلفة؛ لتبعث في النفس ارتياحاً وبهجةً تناسب مختلف الإطلالات.





سوار camélia précieux من شانيل Chanel

سوار camélia précieux من شانيل Chanel





لمُحِبَّات الذهب الأبيض، اخترنا لكُنَّ سوار camélia précieux من علامة شانيل Chanel، والمصنوع بعيار 18 قيراطاً، والمرصع بالألماس المناسب لزهرة الكاميليا المفضلة لدى مادوموازيل شانيل؛ حيث تمنح الإلهام، وتلائم منحنياتها الهندسية جميع النساء مُحِبَّات المجوهرات المستوحاة من الطبيعة.

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سوار Magic من سواروفسكي Swarovski

سوار Magic من سواروفسكي Swarovski





يُجسد هذا السوار من سواروفسكي Swarovski جمال رقاقات الثلج؛ من خلال أحجاره البراقة المتعددة الأوجه على شكل الزهور ذات البريق المتلألئ، وتُحاط القطعة من كلا الجانبين بحلية لامعة، وتتألق السلسلة بقفل منزلق؛ ليضيف الكثير من الجمال والأناقة على إطلالاتك اليومية.





سوار الزهرة بياجيه Piaget

سوار الزهرة بياجيه Piaget





لمُحِبَّات الذهب الوردي، يمكنكنّ التألق بسوار علامة بياجيه Piaget، والمصمم من ذهب 18 قيراطاً، والمرصع بألماسة مقطعة بطريقة "برليانت" على كامل الزهرة، وزُين التصميم بحجر الياقوت الزهري؛ لتعبير حقيقي عن السعادة.





فيوريفر سوار من بولغاري Bvlgari

فيوريفر سوار من بولغاري Bvlgari





تتألق مجموعة فيوريفر لعلامة بولغاري Bvlgari كواحدة من عجائب المدينة الخالدة؛ لتستقي إلهامها من الزهرة الفاتنة رباعية البتلات، التي لطالما تغنّى بها أهالي روما كرمز للسعادة والفرح، وفي تصور جديد لأوجُه جمال الطبيعة؛ صَنعت أيقونة بولغاري سواراً من الذهب الوردي مزيناً بزهرة في المنتصف ومرصعاً بالألماس، بطريقة لافتة تناسب مختلف إطلالاتك.





سوار فولي دي بريه من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

سوار فولي دي بريه من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels





احتفالاً بجمال الأزهار البرية، أطلقت فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels تصاميم مجموعة المجوهرات الراقية فولي دي بريه، التي تتَّسم بحيويتها وأناقتها، ومنها اخترنا لكُنَّ سواراً مزيناً بأحجار كريمة مستديرة وإجاصية الشكل؛ لتسعى هذه القطع إلى صياغة تنوع الطبيعة وانسجامها؛ من خلال الزهور المصممة بالياقوت الأحمر والذهب الوردي، إلى جانب الزهور التي يكسوها الألماس.

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