أزياء محتشمة لإطلالات رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - تستعد الكثيرات من الفتيات لارتداء أجمل الأزياء مع اقتراب موعد دخول شهر رمضان؛ حيث تكثر فيه الزيارات الاجتماعية والتجمعات العائلية، ولتظلّي سبّاقة في مجال الموضة اخترنا لك عدة تصاميم مختارة من مدونات الموضة المحجبات، فاعتمديها لأناقتك.



فساتين وجلابيات تراثية محتشمة من الخنساء

فستان مطبع باسلوب تراثي من الخنساء -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد البلوغر العمانية، الخنساء، على الأزياء التراثية المحتشمة في مختلف إطلالاتها اليومية، ومن أحدث تنسيقاتها لشهر رمضان المبارك تأنقت بجلابية بنفسجية مطرزة بالذهبي مع حجاب رمادي واكسسوارات فضية ناعمة، واختارت في الإطلالة الثانية فستاناً أحمر مصمماً بخصر ضيق وأكمام منفوخة ومطبعاً باللون الأخضر والزهور الحمراء للوك عصري أنيق، ونسقت في الإطلالة الثالثة جلابية زرقاء مطرزة بالذهبي في أطراف الأكمام ومنطقة الصدر بأسلوب تراثي ناعم مع مجوهرات ذهبية تراثية للوك بسيط وأنيق، وفي الإطلالة الرابعة تزيت بفستان أحمر مصمم بحزام ذهبي للخصر ومُكمل بقماش ذهبي ناعم في الأسفل للوك ناعم وأنيق يناسب إطلالات الإفطار والسحور.

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تنسيق كاجوال رمضاني من حنان الحكيم

تنسيق كاجوال رمضاني من حنان الحكيم -الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة كاجوال مناسبة للمظهر اليومي، شاهدنا البلوغر والإعلامية المصرية، حنان الحكيم، ببنطلون جينز وبلوزة باللون الأبيض مع معطف طويل سماوي مصمم بأكمام منفوخة ومُكمل بحزام من الجلد البني، وزينت إطلالتها بحقيبة وحذاء باللون البني من الجلد الناعم.

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فساتين محتشمة بألوان ربيعية من هدير موسى

فستان ناعم مع عباية مطبعة من هدير موسى -الصورة من حسابها على انستغرام



لفصل الربيع الحالي، ومع دخول شهر رمضان، يمكنك التأنق بأجمل الفساتين على غرار البلوغر والإعلامية المصرية، هدير موسى؛ حيث أطلت بفستان أبيض طويل مع عباية بنفسجية مزينة بطبعات اللون السماوي مع حجاب وحذاء باللون الأبيض وحقيبة صغيرة باللون الزهري، وظهرت بفستان سماوي محتشم مصمم بأكمام منفوخة ومزين بطبعات الزهور الملونة، وأكملت اكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض، وارتدَتْ في اللوك الثالث فستاناً بنفسجياً مصمماً بأكمام عصرية، مع حزام من اللؤلؤ واكسسوارات باللون الأبيض.

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رهف الشامي بإطلالات رمضانية ناعمة

رهف الشامي باطلالة رمضانية ناعمة -الصورة من حسابها على انستغرام



تجملت الإعلامية والبلوغر المصرية، رهف الشامي، بإطلالات رمضانية أنيقة وناعمة؛ حيث تألقت بعباية بيضاء واسعة مع حجاب زهري وحذاء أبيض بخطوط متعارضة لمظهر بسيط ويومي.

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، لذا استوحي بعض الأفكار من الإطلالات السابقة المنسقة بكل حشمة؛ لتكوني أنيقة ومميزة في إطلالاتك.

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