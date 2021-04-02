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لمسات شرقية Ramadan Vibes

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - مع اقترابنا من شهر رمضان الكريم، لا بدّ أن نستهلّ التفكير في مجموعة القفاطين التي علينا أن نقتنيها في هذا العام؛ للتألّق بأجمل الإطلالات الرمضانية، والاحتفال مع الأهل والأصدقاء، خلال وقت الإفطار أو السحور.
لذا، ارتأت «الخليج 365» أن تضع بين يديك في هذه الجلسة التصويرية مجموعة مميّزة من أجمل القفاطين المحتشمة من توقيع علامات أزياء، ومجوهرات محلية خليجية.


تصوير فوتوغرافي: Ziga Mihelcic
تنسيق الأزياء: Sarah Ruxton
عارضة الأزياء: Talita at MMG Models
مكياج وتصفيف شعر: Sophie Leech
تصوير فيديو: أمير صليب Amir Salib
شكر خاص لفندق Palazzo Versace Dubai

 

 

تصفحوا النسخة الرقمية العدد 2091 من مجلة الخليج 365



 

 

 

 

 



قفطان من بيرلا Pearla
أقراط من هاك HAK
سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar


تابعي المزيد: أزياء محتشمة لإطلالات رمضان 2021



قفطان من بيرلا Pearla
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
خاتم من هاك HAK


 



قفطان من هاشمي Hashimi
قلادة من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
قلادة من نورة شوقي Noora Shawqi
خاتم من هاك HAK


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قفطان من هاشمي Hashimi
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
 



قفطان من هاشمي Hashimi
عباية من إيلنا لاين Elna Line
أقراط من هاك HAK
 



فستان من إيلوستريلا Ilustrella
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
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عباية من إيلنا لاين Elna Line
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
قلادة من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
 



قفطان من دانه الأنصاري Dana Al Ansari
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
قلادة من نورة شوقي Noora Shawqi

تابعي المزيد: مصمّمة العبايات وديان البكري : مواكبة الموضة اهتمام النساء الأوّل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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