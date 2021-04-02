لمسات شرقية Ramadan Vibes

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - مع اقترابنا من شهر رمضان الكريم، لا بدّ أن نستهلّ التفكير في مجموعة القفاطين التي علينا أن نقتنيها في هذا العام؛ للتألّق بأجمل الإطلالات الرمضانية، والاحتفال مع الأهل والأصدقاء، خلال وقت الإفطار أو السحور.
لذا، ارتأت «الخليج 365» أن تضع بين يديك في هذه الجلسة التصويرية مجموعة مميّزة من أجمل القفاطين المحتشمة من توقيع علامات أزياء، ومجوهرات محلية خليجية.
تصوير فوتوغرافي: Ziga Mihelcic
تنسيق الأزياء: Sarah Ruxton
عارضة الأزياء: Talita at MMG Models
مكياج وتصفيف شعر: Sophie Leech
تصوير فيديو: أمير صليب Amir Salib
شكر خاص لفندق Palazzo Versace Dubai
تصفحوا النسخة الرقمية العدد 2091 من مجلة الخليج 365
قفطان من بيرلا Pearla
أقراط من هاك HAK
سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
تابعي المزيد: أزياء محتشمة لإطلالات رمضان 2021
قفطان من بيرلا Pearla
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
خاتم من هاك HAK
قفطان من هاشمي Hashimi
قلادة من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
قلادة من نورة شوقي Noora Shawqi
خاتم من هاك HAK
تابعي المزيد: موديلات تنانير طويلة رسمية 2021
قفطان من هاشمي Hashimi
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
قفطان من هاشمي Hashimi
عباية من إيلنا لاين Elna Line
أقراط من هاك HAK
فستان من إيلوستريلا Ilustrella
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
تابعي المزيد: طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري
عباية من إيلنا لاين Elna Line
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
قلادة من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar
قفطان من دانه الأنصاري Dana Al Ansari
أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi
قلادة من نورة شوقي Noora Shawqi
تابعي المزيد: مصمّمة العبايات السعودية وديان البكري : مواكبة الموضة اهتمام النساء الأوّل