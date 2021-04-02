لمسات شرقية Ramadan Vibes

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - مع اقترابنا من شهر رمضان الكريم، لا بدّ أن نستهلّ التفكير في مجموعة القفاطين التي علينا أن نقتنيها في هذا العام؛ للتألّق بأجمل الإطلالات الرمضانية، والاحتفال مع الأهل والأصدقاء، خلال وقت الإفطار أو السحور.

لذا، ارتأت «الخليج 365» أن تضع بين يديك في هذه الجلسة التصويرية مجموعة مميّزة من أجمل القفاطين المحتشمة من توقيع علامات أزياء، ومجوهرات محلية خليجية.





تصوير فوتوغرافي: Ziga Mihelcic

تنسيق الأزياء: Sarah Ruxton

عارضة الأزياء: Talita at MMG Models

مكياج وتصفيف شعر: Sophie Leech

تصوير فيديو: أمير صليب Amir Salib

شكر خاص لفندق Palazzo Versace Dubai

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قفطان من بيرلا Pearla

أقراط من هاك HAK

سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar



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قفطان من بيرلا Pearla

أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi

خاتم من هاك HAK











قفطان من هاشمي Hashimi

قلادة من شمسة العبّار Shamsa Alabbar

قلادة من نورة شوقي Noora Shawqi

خاتم من هاك HAK



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قفطان من هاشمي Hashimi

أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi

سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar







قفطان من هاشمي Hashimi

عباية من إيلنا لاين Elna Line

أقراط من هاك HAK







فستان من إيلوستريلا Ilustrella

أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi

سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar

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عباية من إيلنا لاين Elna Line

أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi

قلادة من شمسة العبّار Shamsa Alabbar

سوار من شمسة العبّار Shamsa Alabbar







قفطان من دانه الأنصاري Dana Al Ansari

أقراط من نورة شوقي Noora Shawqi

قلادة من نورة شوقي Noora Shawqi

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