كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - تُفضل الكثير من النساء اعتماد الساعات السوداء؛ نظراً لإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية، سواء الإطلالات الكاجوال أو الإطلالات المسائية. وتختلف موديلات الساعات السوداء باختلاف المواد والأحجار المُستخدمة في تصميمها.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» أجمل تصميمات الساعات الراقية باللون الاسود التى تليق بسحور رمضان 2021؛ لإطلالة فخمة وجذابة بالساعة السوداء.

ساعات سوداء راقية تليق بسحور رمضان 2021



ساعة سوداء من تيفاني آند كو «Tiffany & Co»

ساعة سوداء من تيفاني آند كو «Tiffany & Co»





قدمت ماركة تيفاني آند كو «Tiffany & Co» العديد من التصميمات الراقية للساعات السوداء، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لساعة أنيقة مُصممة من علبة مربعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مُرصعة بأحجار الألماس المستديرة، وذات ميناء أبيض مع لمسات من الذهب الوردي ومؤشرات من الألماس.

وصُممت الساعة من حزام أسود من جلد التمساح، وهي مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً.

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ساعة سوداء من بولغاري «Bvlgari»

ساعة سوداء من بولغاري «Bvlgari»





لتصميم أكثر فخامة وجاذبية، يليق بسحور رمضان 2021، قدمت ماركة بولغاري «Bvlgari» هذا التصميم الفخم، لساعة سوداء مُصممة من علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، ذات إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ المرصع بالألماس، مع تاج من الفولاذ مُرصع بياقوت صناعي بقطع كابوشون.

وصُممت مينا الساعة من عرق اللؤلؤ الأبيض، مع 11 مؤشراً من أحجار الألماس المستديرة، أما سوار الساعة فصُمم باللون الأسود من جلد التمساح.

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ساعة سوداء من توماس سابو «Thomas Sabo»

ساعة سوداء من توماس سابو «Thomas Sabo»





لتصميم أكثر نعومة وأناقة، قدمت ماركة توماس سابو «Thomas Sabo» هذه الساعة المميزة، المُصممة من الإستانلس إستيل المصقول، مع علبة مزينة بأحجار الزركونيا، بالألوان: الأبيض والأسود والفضي، وسوار كلاسيكي باللون الأسود صُمم من الساتان.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الأنيقة مع عباية سوداء أو باللون الرمادي الفاتح، لإطلالة جذابة وفخمة في سحور رمضان.

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ساعة سوداء من رولكس «Rolex»

ساعة سوداء من رولكس «Rolex»





لإطلالة أكثر عملية وأناقة في الوقت ذاته، قدمت ماركة رولكس «Rolex» هذه الساعة الفخمة، المُصممة من علبة ذات إطار من الذهب عيار 18 قيراطاً، مُرصعة من السيراكروم الأسود، مع مينا سوداء من السيراميك غير اللامع، ومغطاة بزجاج من الياقوت المقاوم للخدش.

وصُمم سوار الساعة باللون الأسود، مع إبزيم أمان قابل للطي والتمديد للتحكيم في اتساع السوار.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الراقية مع عباية أو إطلالة باللون البني أو الأسود أو البيج، إضافة إلى حذاء وحقيبة باللون الذهبي.

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