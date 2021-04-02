ماسك التوت الأحمر لترطيب البشرة في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - يحتوي التوت الأحمر على العديد من العناصر المثالية للحفاظ على بشرة رائعة، مثل مضادات للأكسدة وفيتامين سي وفيتامين أ، وهو ما يجعله خياراً مثالياً لعلاج أغلب مشاكل البشرة، من خلال استخدامه في تطبيق ماسكات الوجه المنزلية.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" فوائد ماسك التوت الأحمر للوجه، وطريقة تحضيره وتطبيقه في المنزل خلال الشهر الفضيل، للحصول على نتائج مثالية:

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أولاً: فوائد ماسك التوت الأحمر للوجه

ماسك التوت الاحمر للوجه



1-يكافح التجاعيد والخطوط الرفيعة.

2- ينقي البشرة من الشوائب والجلد الميت.

3-يساعد البشرة في التخلص من الجفاف، فمع الاستخدام المنتظم لماسك التوت الأحمر للوجه، يُمكن الحصول على بشرة ناعمة ونضرة للغاية.

4-يحتوي التوت الأحمر على زيت مضاد للأكسدة، وهو ما يساعد البشرة على الظهور بمظهر أكثر نضارة، نظراً لتوحيد لونها.

5-يعمل التوت الأحمر كمغذٍ جيد للبشرة، نظراً لاحتوائه على فيتامينات C وA ، التي تساعد على تغذية البشرة وتفتيحها والحفاظ على نعومتها وترطيبها.

6-يحتوي التوت على حمض الإيلاجيك، الذي يحارب بشكل فعال تلف الجلد الذي يسببه التعرض لأشعة الشمس.

7-يمنع التوت تكسر الكولاجين والإيلاستين في الجلد، مما يساعد على ظهوره بشكل أكثر نضارة وحيوية.

8-يحتوي التوت الأحمر على أحماض الفوليك والساليسيليك، التي تُعرف بقدرتها الهائلة على علاج جفاف البشرة وآثار الندوب والحبوب والبقع الداكنة.

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ثانياً: طريقة تحضير ماسك التوت الأحمر للوجه

فوائد التوت الأحمر للبشرة



1-اغسلي وجهكِ جيداً بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتكِ.

2-قومي بهرس عدة ثمرات من التوت الأحمر في وعاء كبير.

3-أضيفي الزبادي الطبيعي إلى التوت الأحمر بعد هرسه.

4-أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الأبيض إلى المكونات، وامزجيها جيداً للحصول على خليط متجانس.

5-طبقي الماسك على وجهكِ وقومي بعمل تدليك لطيف لبشرتك باستخدام الماسك.

6-اتركي الماسك على بشرتكِ لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفيه بالماء.



ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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