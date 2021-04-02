أجمل موديلات الأظافر المُرَوَّسَة للأصابع القصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - تزيد الأظافر جمال الأنثى روعةً، وتُعَدُّ جزءاً من اكتمال أناقة المرأة، لذا عند اختيار شكل الأظافر يجب مراعاة حجم اليد ورسمة الإصبع لتختاري على الشكل الذي يليق بك ويزيد من جاذبيتك، ولأن الأظافر المُرَوَّسَة من أكثر أشكال الأظافر المناسبة للأصابع القصيرة، فسوف نرصد لك طريقة تطبيقها لخيار مميز ولافت.



الأظافر المناسبة للأصابع القصيرة

الاظافر المرروسة برسومات ناعمة



تجيد الفتيات صعوبة في إيجاد شكل الأظافر المناسب لهن، فإذا كنتِ تملكين أصابع قصيرة وعريضة فشكل الأظافر الدائرية والبيضاوية سيجعل أصابعكِ تبدو أكثر نعومة وأنوثة، وحاولي تطبيق شكل الأظافر المُرَوَّسَة لإطلالتك حتى تبدي أكثر جمالاً، وإذا كانت أصابعك قصيرة وطويلة فننصحك باختيار الشكل اللوزيّ أو البيضاويّ؛ حيث سيجعلان يديكِ تبدوان أكثر طولاً؛ حيث يوحي الشكل المربّع والبيضاويّ من الأطراف بمظهر أكبر حجماً، ويجعلك أكثر أنوثة، وإذا كنتِ ترغبين في إنشاء مظهر الأصابع الطويلة ولكنك ترغبين في الحفاظ على أظافر قصيرة فعليك التفكير في شكل الأظافر المُرَوَّسَة أو المحدّدة الذي يزيد جمال أناملكِ ويزيد من طولها.

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طريقة تطبيق الأظافر المُرَوَّسَة

تطبيق الاظافر المروسة



تلائم الأظافر المروّسة أو المحدّدة صاحبات الأصابع القصيرة والعريضة بشكل كبير، فهي توحي بأن أصابعك أطول وأنحف مما هي عليه، ولتحصلي على هذا الشكل ابدئي أولاً بتنظيف أظافرك بواسطة قطنة مبللة بمزيل الطلاء، ثم استعدي لتقليم أظافرك ببردها بطريقة مائلة وبدرجة كبيرة دون أن تقتربي من منتصف الظفر؛ حيث يجب أن يكون وسط الظفر مرتفعاً قليلاً؛ وذلك ليبدو أنعم وأرفع، ومن المهم أن تحرصي على تدوير الزوايا؛ لأن الأطراف المروّسة من شأنها أن تُعَرِّضَ الظفر للتكسُّر، بينما الأطراف المستديرة والمائلة تساهم في حفظ الأظافر من التكسُّر عند تعرّضها للكدمات، وبعد ذلك قومي بنقع أظافرك في الماء الدافئ الذي يحتوي على الشامبو أو صابون اليدين المناسب لك، وبعدها ضعي كمية من الكريم الملطّف على اليدين، وركزي بشكل خاص على المنطقة المحيطة بالأظافر وعلى الزوائد اللحمية.

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